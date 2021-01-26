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AB hedefin çok gerisinde: 27 ülkede sadece 9 milyon doz aşı yapıldı

27 Aralık 2020'de aşılamanın başladığı AB'nin tedarik konusunda yaşadığı sorunlar, aşılamadaki hedefin çok geride kalınmasına neden olurken, aşılama çalışmalarının ilk ayında yalnızca 9 milyon doz aşı yapılabildi.

AB hedefin çok gerisinde: 27 ülkede sadece 9 milyon doz aşı yapıldı
AA

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 27 Aralık 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarına başlarken, geçen 1 aylık zaman zarfında aşı üreticilerinin tedarik zincirinde yaşadığı sıkıntılar da AB'nin aşılama çalışmalarındaki hedefinin çok gerisinde kalmasına neden oldu.

AA muhabirinin "Our World In Data" sitesinden derlediği bilgilere göre, AB üyesi ülkelerde ilk bir ayda yalnızca 9 milyon doz aşı yapılırken, nüfusuna oranla en çok aşı yapan ülke yüzde 4,53 ile Malta oldu.

Nüfusa oranla aşılamada Malta'yı yüzde 3,6 ile Danimarka, yüzde 2,9 ile İrlanda, yüzde 2,7 ile Slovenya, yüzde 2,6 ile İspanya ve yüzde 2,5'er ile Romanya, Portekiz, Litvanya takip etti.

İtalya'da bu oran yüzde 2,3, Almanya yüzde 2,1, Finlandiya, Estonya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde yüzde 2, Polonya ve Avusturya'da ise yüzde 1,9, Çekya'da yüzde 1,8, Yunanistan, Hırvatistan ve Slovakya'da yüzde 1,7, Macaristan ve Fransa'da yüzde 1,6, Belçika'da yüzde 1,5, İsveç'te yüzde 1,4, Lüksemburg'da yüzde 1,2 ve Letonya'da yüzde 1 seviyesinde kaldı.

Nüfusa oranla aşılamada listenin sonunda yer alan Bulgaristan'da bu oran yüzde 0,4, Hollanda'da ise yüzde 0,8 oldu.

EN ÇOK DOZ AŞIYI ALMANYA YAPTI

Uygulanan doz sayısında ise 1,78 milyon ile Almanya ilk sırada yer alırken, 7 bin 711 dozla Lüksemburg ise son sırada kaldı.

Yapılan aşı sayısında Almanya'yı 1,42 milyon ile İtalya, 1,24 milyonla İspanya, 1,09 milyonla Fransa takip ederken, Polonya'da 707 bin, Romanya'da 484 bin, Portekiz'de 255 bin, Danimarka'da 209 bin, Çekya'da 196 bin, Yunanistan'da 177 bin, Belçika'da 174 bin, Avusturya'da 170 bin, Macaristan'da ise 156 bin doz aşı yapıldı.

İsveç'te 1 bir ayda 146 bin doz aşı uygulanırken, bu sayı İrlanda'da 143 bin, Hollanda'da 135 bin, Finlandiya'da 110 bin, Slovakya'da 92 bin, Hırvatistan'da 69 bin, Litvanya'da 67 bin, Slovenya'da 55 bin, Bulgaristan ve Estonya'da 26 biner, Malta ve Letonya'da 19 biner ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde de 17 bin oldu.

AB'NİN AŞILAMADAKİ HEDEFİ YAKALAMASI ÇOK ZOR

AB ülkelerinde nüfusun yüzde 70'ini yaza kadar aşılama hedefinin, aşı üreticilerinin tedarik zincirinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hayata geçirilmesi zor görünüyor.

Aşı geliştiren BioNTech-Pfizer, AB ülkelerine 1 ay önce başladığı aşı teslimatlarına kesintilerle devam ederken, bazı ülkelere planlanan teslimat miktarının sadece yarısının gittiği belirtiliyor.

AB ile aşı sözleşmesi bulunan ABD şirketi Moderna'nın da şimdiye kadar az sayıda teslimat yaptığı biliniyor.

AB'nin bu hafta kullanım onayı vermesi beklenen AstraZeneca-Oxford aşısının tedarikinde de daha gelmeden kesintiler olacağı açıklandı.

Tedarik sıkıntıları nedeniyle aşılamalar bugünkü hızla devam ederse yetişkin Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini tutturmak 3 yıl sürecek. Şu andaki hızla devam edilirse Eylül 2021'e kadar 450 milyon nüfuslu AB ülkelerinde yaşayanların sadece yüzde 15'inin aşıya erişimi olabilecek.

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