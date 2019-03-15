AB Konseyi Başkanı Tusk, Brexit'in uzun süre ertelenmesini önerecek

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin stratejisini yeniden düşünmesi ve uzlaşma sağlaması gerekmesi durumunda, AB liderlerinden, İngiltere'nin AB'den çıkış (Brexit) tarihinin "uzun bir süre ertelemenmesine açık olmalarını" isteyeceğini söyledi.
Tusk'ın açıklaması, İngiltere'de Parlamento'nun 29 Mart'ta gerçekleşmesi öngörülen Brexit'in 30 Hazirah'a kadar ertelenmesini isteme yönünde oy kullanmalarını izliyor.
AB liderleri 21 Mart'ta Brüksel'de buluşacak ve nihai kararı verecek.
Parlamento Salı günü İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmiş, Çarşamba günü ise İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıkmıştı.
Dün akşam kabul edilen önerge ise Brexit anlaşmasının 20 Mart Çarşamba gününe kadar İngiltere Parlamentosu tarafından onaylanması halinde, Brexit'in bir kereliğine 30 Haziran'a kadar ertelenmesinin talep edilmesini öngörüyor.
İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'yle yaptığı Brexit anlaşmasının yine kabul edilmemesi durumunda, daha uzun bir ertelemenin gerekebileceğini söyledi.
May, Avam Kamarası'nda daha önce iki kez ezici bir çoğunlukla reddedilen anlaşmayı 20 Mart'ta tekrar parlamentonun onayına sunacak.
Erteleme talebinin kabul edilebilmesi için AB üyesi 27 ülkenin tümünün onay vermesi gerekiyor ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, gelecek haftaki zirveden önce bazı AB liderleriyle görüşmeler yapacak.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, herhangi bir ertelemenin Mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu seçimlerini aşmaması gerektiğini söylerrken, Tusk daha uzun bir ertelemenin de söz konusu olabileceğinde ısrarlı.
https://twitter.com/eucopresident/status/1106115929539334144
Tusk, ertelemenin süresi konusunda bir ayrıntı vermezken, yetkililer anlaşmanın 20 Mart'ta da reddedilmesi durumunda en az bir yıl olması gerektiğini söylüyor.
Tusk, daha önce İngiltere'nin Brexit konusunda fikrini değiştirmeis halinde AB'nin kalbinin hala açık olacağını söylemiş ve "Brexit'i herhangi bir plan olmadan destekleyenler cehennemde özel bir yeri hak ediyor" dediğinde, İngiltere'deki Brexit yanlılarının sert tepkisini çekmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.