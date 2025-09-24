AB liderleri, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Good exchange with President Al-Sharaa on the challenges that Syria faces during its transition.



The European Union continues to promote a genuine, inclusive, peaceful and Syrian-led transition, free from harmful foreign interference.



We are committed to increasing our… pic.twitter.com/DRamgvPSHL

Von der Leyen ve Costa, sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları aynı mesajı içeren paylaşımlarda, BM 80. Genel Kurulu için bulundukları New York'ta Şara ile iyi bir görüşme yaptıklarını duyurdu.

Görüşmede, Suriye'nin geçiş sürecinde karşılaştığı zorlukları ele aldıklarını aktaran Costa ve von der Leyen, AB'nin "zararlı dış müdahalelerden uzak, kapsayıcı, barışçıl ve Suriyelilerin liderliğinde bir geçiş sürecini" desteklediğini kaydetti.

Costa ve von der Leyen, Suriye ile siyasi diyaloğu artırma, acil insani ihtiyaçları karşılama ve ülkenin yeniden inşasını desteklemede kararlı olduklarını vurguladı.