Avrupa'da enerji krizi devam ederken dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı bir açıklama gündeme damga vurdu. Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurulabilir" dedi.

'TEKNİK OLARAK MÜMKÜN'

Bu açıklamanın üzerine Enerji Bakanı Fatih Dönmez de söz konusu teklifi değerlendirmek için erken olduğunu dile getirerek "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in de işaret ettiği gibi Türkiye doğalgaz depolama ve iletim konusunda gerekli teknik tecrübeye sahip olduğunu çeşitli projelerde pek çok kez kanıtladı. Şu anda Türkiye'nin iki büyük doğalgaz depolama tesisi, 1 LNG terminali ve 1 LNG depolama ve transfer gemisi bulunuyor.

TÜRKİYE GÜVENLİ SEÇENEK OLARAK ÖNE ÇIKTI

Putin'in açıklaması henüz çok taze ve detayları eksik olsa da muhtemel projenin Avrupa'ya gidecek gazın Türkiye'de büyük bir depolama tesisine getirilmesi ve boru hatlarıyla çeşitli ülkelere dağıtılmasını kapsadığı tahmin ediliyor.

Putin'in bu açıklamayı yapmasının nedeni ise Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan sızıntılar ve buradaki 'sabotaj' iddiaları oldu. Son yaşanan gelişmeler ışığında gazın Türkiye'de depolanarak Avrupa'ya aktarılması daha güvenli bir seçenek olarak öne çıktı.

YILLIK GAZ TÜKETİMİ 396.6 MİLYAR METREKÜP

Peki Avrupa'nın enerji güvenliği için tam olarak neya ihtiyacı var? Öncelikle Avrupa'nın Rus gazına ne kadar ihtiyacı olduğuna bakmak gerekiyor. Avrupa toplam enerji ihtiyacının yüzde 21.5'ini doğalgazdan sağlıyor. Geçen yıl AB ülkeleri toplamda 396.6 milyar metreküp gaz tüketimine ulaştı.

Hanelerin enerji ihtiyacının yüzde 32'si doğalgazdan sağlanıyor. AB'nin toplam gaz talebinin yüzde 40'ı hanelerden geliyor. Talepte haneleri sanayi ve elektrik üretimi takip ediyor.

Bu seneye kadar Avrupa'nın satın aldığı doğalgazın yüzde 40'ı Rusya'dan yüzde 24'ü Norveç'ten ve yüzde 11'i Cezayir'den geliyordu. Bu oran son yaptırımlarla kademeli olarak düşürülse de Rusya en önemli doğalgaz tedarikçisi konumunu koruyor.

Slovakya, Letonya gibi AB üyesi ülkelerde Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 100'e çıkıyor. Rus gazının Almanya'nın tüketimindeki payı ise yüzde 65.

DOLULUK ORANI YÜZDE 90'I AŞTI

Bu veriler ışığında AB hem yaptırımlar hem de Rusya'nın kendi kararıyla gaz tedarikini kesme ihtimaline karşı doğalgaz depolamaya başladı. 2022 sonuna kadar depolardaki doluluk oranı için yüzde 85 hedefini koydu. AB depolarında doluluk oranı yüzde 91'i aştı. Yukarıda da belirtildiği gibi doğalgaz tüketiminin önemli bir bölümü hanelerden geliyor ve henüz ısınma amaçlı olarak doğalgaz tüketimi zirveye ulaşmadı. Kış soğukları yaklaşırken Avrupa genelinde tasarruf önlemlerinin konuşulmasının nedeni de bu.

DEPOLAMA KAPASİTELERİ YILLIK TÜKETİMLERİNİN ÇOK ALTINDA

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi bazı Avrupa ülkelerinin doğalgaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda. Ancak bu ülkelerin depolama kapasitesi yıllık tüketimlerinin çok altında bulunuyor. Örneğin Belçika depolarını tam kapasite kullanırken, depoladığı miktarın yalnızca yüzde 4.91'ine denk geliyor. Yani ülkeye gaz akışı tamamen kesilse elindeki stokla yaklaşık 18 gün sorun yaşamadan doğalgaz tüketebiliyor.

AB ülkelerinde doğalgaz depolalarının doluluk ve mevcut doğalgaz rezervinin yıllık tüketime oranı:

Kapasite doluluk (%) Yıllık tüketimi karşılama oranı (%) Belçika 100 4.91 Portekiz 100 6.63 İngiltere 100 1.32 Danimarka 99.12 39.51 Polonya 98.45 15.42 Fransa 98.27 30.28 Hırvatistan 95.44 16.12 Almanya 94.97 25.75 İtalya 93.27 24.89 Hollanda 93.27 36.97 İsveç 92.93 0.72 İspanya 92.06 9.57 AB 91.56 26.99 Slovakya 90.05 61 Romanya 89.69 25.72 Çekya 88.55 42.74 Avusturya 84.69 89.77 Bulgaristan 80.76 14.19 Macaristan 77.21 48.46 Letonya 53.9 111.97 Ukrayna 30.86 38.49 İrlanda 0 0

BAZI ÜLKELERDE TESİS YOK

Almanya ve Fransa gibi AB'nin en önemli ekonomilerinde de depolama kapasitesinin sırasıyla yüzde 94.97'si ve yüzde 98.27'si kullanılıyor. Ancak bu miktarlar Fransa'nın yıllık tüketiminin yüzde 30.28'ine, Almanya'nın yıllık tüketiminin ise yüzde 25.75'ine denk geliyor.

Bunun yanında Güney Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya gibi AB üyelerinin doğalgaz depolama tesisleri bulunmuyor.

TEDARİK KESİLİRSE 105 GÜN YETER

Eğer AB ülkeleri ellerindeki depolama olanaklarının yüzde 100'ünü kullanırsa yıllık tüketimlerinin yüzde 29'unu depolama imkanı bulmuş olacak. Yani Birliğe gaz tedariki tamamen kesilirse depolardaki doğalgaz toplam 105 gün idare eder.

TOPLAM KAPASİTE 114 MİLYAR METREKÜP

Toplam depolama kapasitesinin yaklaşık 114 milyar metreküp olduğu AB'de 151 aktif depolama tesisi bulunuyor. Bunun 60 tanesi Almanya'da yer alıyor.

Almanya'nın toplam depolama kapasitesi 25.1, Hollanda'nın 14.7, Fransa'nın 13.2, Avusturya'nın 9.8 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunuyor.

52 TANE TUZ GÖLÜ TESİSİ İNŞA EDİLMELİ

Türkiye ise Almanya gibi ülkelere göre biraz geç kalmış olsa da son yıllarda doğalgaz depolama konusunda önemli atılımlara imza atıyor. Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi bu kapsamda 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe çıkarıldı. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin ise yüzde 51'i tamamlandı ve devreye alındı. Tesis bittiğinde 5.4 milyar metreküplük kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük yer altı doğalgaz depolama tesisi olacak.

Avrupa Birliği yıllık tüketiminin tamamını depolamak isterse Tuz Gölü'ndeki tesisten 52 tane inşa edilmesi gerekiyor. Bu tahmini 231 milyar Euro'luk bir yatırım gerektiriyor.

TÜRKAKIM'IN KAPASİTESİ 31.5 MİLYAR METREKÜP

Türkiye Putin'in belirttiği gibi bir köprü/ aktarım merkezi olacaksa bu yeni boru hatlarının inşa edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Karadeniz'in altından geçerek Rus gazını önce Türkiye ardından da Avrupa'ya taşınmasına olanak sağlayan TürkAkım boru hattının yıllık 31.5 milyar metreküp taşıma kapasitesi bulunuyor.

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattıyla 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara hattından oluşan TürkAkım boru hattından faaliyete geçtiği ilk 2 yılda 34.8 milyar metreküp gaz taşındı. Bunun 16.8 milyar metreküpü Avrupa'ya sevk edildi. Eğer Türkiye yıllık ortalama bu hattan 9 milyar metreküp gaz almaya devam etse bile Avrupa'ya 22.5 milyar metreküp gaz aktarılabilir. Şu anda gaz akışı kesilen KuzeyAkım 1 hattından Avrupa'ya yıllık 55 milyar metreküp gaz taşınıyor.