AB, Polonya'nın yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle AB Adalet Divanı'na başvuruyor

AA

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Polonya'da 20 Aralık 2019'da çıkarılan ve 14 Şubat 2020'de yürürlüğe giren yargıyla ilgili yasaların bu ülkedeki yargıçların bağımsızlığına zarar vereceği savunularak, AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanı'nın konuyla ilgili son kararını verene kadar geçici tedbirler alması istendi.

AB Komisyonu, Polonya'da çıkarılan yasaların AB hukukuyla uyumlu olmadığını, ayrıca mahkemelerin AB hukukunun yargı bağımsızlığını koruyan belli hükümlerini uygulamasını engellediğini kaydetti.

Açıklamada, Polonya Yüksek Mahkemesi'nin disiplin dairesinin bağımsızlığı ve tarafsızlığının tam olarak sağlanamayabileceği, dairenin alacağı disiplin soruşturmalarında alacağı kararların yargıçların görevlerini yerine getirmesini engelleyebileceği ifade edildi.

AB Komisyonu, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü gibi konularda bir süredir Polonya'yı eleştiriyordu. Komisyon, Nisan 2020'de Polonya'ya karşı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle hukuki süreç başlatmıştı.

AB'nin Polonya'daki yargıyla ilgili yasalar hakkında endişe ettiği konular arasında, yargıçlara soruşturma açılması için dokunulmazlıklarının kaldırılması, görevden alınmaları ve maaş kesintisi cezaları getirilmesi bulunuyor.