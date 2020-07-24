Abanoz nedir, Abanoz nerelerde kullanılır gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Abanoz ne demektir?

Abanoz çalıntı ve bodur bir ağaç türüdür. Yaprakları üçerli grup halindedir. Meyvelerin koyu kahve de fasulye şeklindedir. Fasulye şeklindeki yerlerinde 8 veya 9 kadar çekirdek tohum bulunur. Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açar. Çok değerli bir ağaç türüdür.

Abanoz nerelerde kullanılır?

Bu değerli ağaç mobilya ve enstrüman yapımında kullanılmaktadır. Gitar tuşu, klarnet abanoz in kullanıldığı müzik aletleri ne örnektir. Halk arasında nefes darlığı, Bronşit, çarpıntı ve göz ağrıları gibi yerlerde kullanılması tavsiye edilmektedir. Tozları kaynatılarak elde edilen suya pansuman yapılırsa devamlı yaşaran göze iyi gelir. Yine bu hazırlanan suya bal karıştırılıp içilirse mesanedeki kumları döktüğü, idrar söktüğü söylenmektedir.

Günümüzde abanoz bitki sadece ilaç sanayisinde kullanılmaktadır. İlaç sanayisinde sadece tohumları kullanılır tohumlar solunumu ve felce uğramış sinirleri uyarır. Süs bitkisi olarak yetiştirilir. İçeriğinde Kolin, sistin, pektin, yağlı maddeler bulunur. Abanoz ağacı çok sert bir odun olduğu için parıltılar saçacak kadar iyi cila tutmaktadır. Özellikleri sebebiyle öbür odunlara hiç benzemez ve eski çağlardan beri de çok değerli sayılmaktadır. Tevrat'ta Tarihi Sur kentindeki abanoz ticareti hakkında söz edilir. Bin bir Gece masallarından anılan değerli eşyalardan biride Abanoz olarak bilinir. Eskiden Kraliyetlerde Abanozdan yapılmış atsalar kullanılır zehrin etkisini giderdiği inanarak içkilerini Abanoz olan kaplarda içerlerlermiş İyi olan Abanoz çok ağırdır ve rengi siyahtır. Eskiden süs işlerinde, fırçacılıkta ve bıçak sapları yapımında da marangozlarda kullanılmaktaydı. Ayrıca sanat eserlerinin süslenmesinde de önemli yer taşımaktadır.