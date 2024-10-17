ABB 300 itfaiye eri alımı başvuru tarihleri 2024: Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı ne zaman?
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 300 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, başvurular şahsen yapılacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular Kabul edilmeyecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılım sağlayacak. İşte, 2024 ABB 300 itfaiye eri alımı başvuru tarihleri, şartları ve sınav konuları hakkında detaylı bilgiler…
ABB itfaiye eri alımı başvuru tarihleri, şartları ve sınav konuları gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 300 itfaiye eri alımı gerçekleştirecek. Yayınlanan ilana göre 2024 KPSS’den alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak gerekecek. Alımlar sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre yapılacak. Peki, 2024 ABB itfaiye eri alımı başvurusu ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, ABB 300 itfaiye eri alımı başvuru ve sınav tarihleri takvimi…
2024 ABB İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacak.
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) 18/11/2024 tarihinden 22/11/2024 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 9.00- 17.00 arasında), yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular Kabul edilmeyecektir.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır
ABB İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 02.12.2024-18.12.2024 tarihleri arasında saat 09.00’da başlamak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecek.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.
Sözlü Sınav Konuları:
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı Sınav: Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.