2024 ABB İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacak.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) 18/11/2024 tarihinden 22/11/2024 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 9.00- 17.00 arasında), yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular Kabul edilmeyecektir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır