ABB aracılık projesini hayata geçirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentteki arıcıları desteklemek, arıcılığı geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla ATA Çiftliği'nde (BAKAP) "Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi" kurdu. Merkezde, yüksek lisans ve doktora düzeyinde bilimsel araştırmalar yürütülebilecek. Ayrıca öğrencilere staj imkânları sunulacak.

ABB'nin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi'nde, ilk kez arı ekmeği (perga) üretimi gerçekleştirdi.

Sezon boyunca arıların üretim sürecine nasıl yönlendirileceği, kritik noktaların neler olduğu ve verimliliğin artırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı. Elde edilen bilgiler, arı yetiştiricileriyle paylaşılacak ve arıcılara alternatif gelir kaynağı yaratılacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Sorumlusu Suat Musabeşeoğlu, arıcılık alanında çağdaş bilgiler ışığında eğitim çalışmaları düzenlenerek, sektöre bilimsel bir altyapı kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Arıcılık Merkezi'mizde üç temel fonksiyon üzerinde ilerliyoruz. Hem araştırma hem üretim hem de eğitim odaklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Araştırmalarımızda bu sene polen üzerine bir çalışma başlattık. Aynı zamanda polifloral normal çiçek ballarının yanı sıra monofloral bal üretimlerini de denedik. Onların içeriklerini akademisyen hocalarımızla beraber çalışıyoruz" dedi.

Musabeşeoğlu, merkezin üretim kısmına 2024 yılının ağustos ayında arı kolonileri alarak başarılı bir kışlatma sezonu geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"2025 ilkbahar dönemi itibarıyla da üretimlerimize başladık. Ana arı, polen, bal ve arı ekmeği üzerine de üretimler gerçekleştirdik. Buradaki temel gayemiz aslında Anadolu arısı yani Ankara'nın ve Anadolu'nun genetik mirası olan Anadolu ırkı üzerine çalışmalar gerçekleştirmek. Bu arımızda belirli bir genetik ilerleme de almıştık. Bunun üzerine daha çok iyileştirme yöntemleri, seleksiyon uygulamaları gerçekleştirerek bu sene mevcut arılarımızı iyileştirdik ve kapasitemizi arttırdık. Gelecek yıllarda da buradaki Aracılık Merkezi'nden Ankara'nın arıcılarına faaliyetler gerçekleştirmeye ve onları desteklemeye gayret göstereceğiz.

Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi'nde bir tarımsal kalkınma üzerine faaliyetler gerçekleştirildi. ABB kovanını kendisi üreten ve ana arısını kendisi yetiştirir duruma geldi. Merkez'in ve yaptığımız çalışmaların sadece Ankara'nın değil ülkemiz arıcılığının faydalanabileceği ölçekte ilerliyor. Başkent Arıcılık Dergisi de bunlardan bir tanesi. 2023 yılının sonbaharında başlattığımız dergimiz yerel yönetimler arasında ilk ve tek olma özelliğini de koruyor. Aynı zamanda ABB TV'de yayınlanan 'Tarımın Başkenti' programında sonbahar, ilkbahar ve bal hasadı dönemindeki uygulamalar hakkında içerikler oluşturup yayınlıyoruz. Hem Ankaralı arıcılarımız hem de ülkemiz aracıları bu içeriklerden de faydalanıyorlar. Sonrası için özellikle Ankara'da arıcılığı geliştirmek, faaliyetleri arttırmak ve teknik arıcılığı ilerleterek özellikle arı ölümlerinin azaltılması, kovan başı veriminin arttırılması ve arıcılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması için faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz."