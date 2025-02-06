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        Haberler Gündem Ankara ABB'den "Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi" | Son dakika haberleri

        Ankara Büyükşehir'in "Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi" faaliyete geçti

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), afet öncesi hazırlık ve afet sonrası müdahalenin daha da etkin hale getirilmesi amacıyla Esenboğa Havalimanı'nın yanında kurduğu "Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi" faaliyete geçti. Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, "Afetler olsun istemeyiz ama olası afet durumlarında Ankara Büyük Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız. Tüm ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla hazırız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 18:20 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:20
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        ABB'den "Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi"
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2024 Seçim Vaatleri arasında, Ankara'nın afet dirençli kent hâle getirilmesi ve sorumlu olunan illere müdahale imkânlarının artırılması gerekliliğini dile getirerek duyurduğu "Afet Lojistik ve Eğitim Merkezi" faaliyete geçti.

        Afet öncesi hazırlık ve afet sonrası müdahaleyi daha etkili hale getirilmesi amacıyla Esenboğa Havalimanı'nın hemen yanında kurulan merkezde, afet sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere çadır, konteyner, mobil wc-duş, çamaşırhane gibi önemli malzemeler sürekli hazır tutuluyor.

        Çocuklardan kamu kurumlarına kadar geniş bir kitleye eğitimlerin de düzenleneceği merkezin, afetlerde hızlı ve etkili müdahale için ana üs görevi üstlenmesi hedefleniyor.

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        Merkezde ayrıca, afet bölgelerinde sıcak yemek desteği sunmak için hazırlanan mobil mutfak TIR'ları ve diğer üniteler de bulunuyor.

        Günde 30 bin kişilik yemek çıkarabilen mobil mutfaklar, 20 bin kişilik çorba dağıtım TIR'ları, mobil fırın ve mobil manav afet bölgesinde sahada görev yapan ekipler ile afetzedelere destek sağlayacak. Çevre dostu tasarımı ve hızlı kurulumu sayesinde bu üniteler, ihtiyaç anında her bölgeye hızla ulaşabilecek.

        Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, merkezin bir afet kampüsüne dönüşeceğini belirterek şunları söyledi: "Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi’mizi havaalanının hemen yanına, ulaşım kolaylığı sağlayacak bir konumda kurduk. Burada hem belediyemizin ekipmanlarını hem de eğitim ve farkındalık çalışmalarını bir araya getiriyoruz. Amacımız burayı bir afet kampüsüne dönüştürerek, tüm arama kurtarma dernekleri, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ları bir çatı altında toplayarak ortak eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapmak."

        Özellikle çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarına dikkat çeken Özkan Erel, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak okul öncesi çocuklarımıza yönelik eğitimler başlattık. Dramalarla, oyunlarla kendi eğitmenlerimizle bunu yapıyoruz. Oluşturacağımız üçüncü etapta da afet farkındalığını göstermek adına park ve oyunlarla çocuklarımıza yönelik bir projemiz var. Başkentimize yakışır bir afet kampüsü yapmayı, tasarlamayı amaçlıyoruz" dedi.

        Erel, afetler gerçekleşmeden önce önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, "Afetler olsun istemeyiz ama olası afet durumlarında Ankara Büyük Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız. Tüm ekiplerimiz ve ekipmanlarımızla hazırız" ifadelerini kullandı.

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