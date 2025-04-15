ABD basını: ABD Suriye'den çok sayıda asker çekecek

New York Times Gazetesi, ABD'nin Suriye'deki varlığında azalmaya gideceğine iddia etti.

Gazetenin iddiasına göre, ABD yüzlerce askerini Suriye'den çekmeye hazırlanıyor. Benzer iddia daha önce İsrail basınından gelmişti.

İsrail basını, Washington yönetiminin 2 ay içerisinde aşamalı olarak Suriye'den asker çekmeye başlayacağını Tel Aviv yönetimine bildirdiği öne sürüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in ABD'nin Suriye'den askeri varlıklarını çekmesini engelleme teşebbüsünde bulunduğunu aktardı.

Tel Aviv yönetiminin, "Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla" bu hamleyi engellemeye çalıştığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetini daha önce açıkladığı hatırlatılan haberde, uzun süredir çekilme planları üzerinde çalışan ve uygulamaya geçmeye hazırlanan Pentagon'un İsraillileri bu konuda bilgilendirdiği öne sürüldü.

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İsrailli yetkililerin "ciddi endişelerini dile getirdiği" fakat bunun ABD'nin çekilme kararı konusunda bir etkisinin olmadığı aktarıldı.

Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesinin, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi ve Türkiye'nin "Suriye'deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etmek yönündekini iştahını artırma potansiyeli" taşıyor.