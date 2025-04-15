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        Haberler Dünya ABD basını: ABD Suriye'den çok sayıda asker çekecek | Dış Haberler

        ABD basını: ABD Suriye'den çok sayıda asker çekecek

        ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin ABD basınından önemli bir iddia geldi. New York Times gazetesi, çok sayıda ABD askerinin Suriye'den çekileceğini ifade etti. ABD basınının yanı sıra İsrail basını da ABD askerinin çekileceğine ilişkin iddialarda bulunmuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:30 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:05
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        ABD basını: ABD Suriye'den çok sayıda asker çekecek
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        New York Times Gazetesi, ABD'nin Suriye'deki varlığında azalmaya gideceğine iddia etti.

        Gazetenin iddiasına göre, ABD yüzlerce askerini Suriye'den çekmeye hazırlanıyor. Benzer iddia daha önce İsrail basınından gelmişti.

        İsrail basını, Washington yönetiminin 2 ay içerisinde aşamalı olarak Suriye'den asker çekmeye başlayacağını Tel Aviv yönetimine bildirdiği öne sürüldü.

        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in ABD'nin Suriye'den askeri varlıklarını çekmesini engelleme teşebbüsünde bulunduğunu aktardı.

        Tel Aviv yönetiminin, "Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla" bu hamleyi engellemeye çalıştığı kaydedildi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetini daha önce açıkladığı hatırlatılan haberde, uzun süredir çekilme planları üzerinde çalışan ve uygulamaya geçmeye hazırlanan Pentagon'un İsraillileri bu konuda bilgilendirdiği öne sürüldü.

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        İsrailli yetkililerin "ciddi endişelerini dile getirdiği" fakat bunun ABD'nin çekilme kararı konusunda bir etkisinin olmadığı aktarıldı.

        Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekmesinin, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi ve Türkiye'nin "Suriye'deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etmek yönündekini iştahını artırma potansiyeli" taşıyor.

        Haberde, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Başkan Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediklerinin İsrail güvenlik kurumlarını teyakkuza geçirdiği, İsrailli yetkililerin Trump'ın arabuluculuk teklifini "güven verici" bulmadığı belirtildi.

        İsrail'in geçtiğimiz haftalarda Suriye'de Türkiye'nin konuşlanacağı belirtilen Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki T4 askeri üssüne düzenlediği saldırıların, ABD çekilmeden önce Türkiye'nin konuşlanmasını geciktirmek için yapıldığı ve ABD asker çekmeye başlamadan önce "zamana karşı yarış" olarak görüldüğü ifade edildi.

        Türkiye'nin Suriye'de İsrail'in hareket özgürlüğünü sınırlama ve gelecekte işgal altında tuttuğu Suriye topraklarına yönelik potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimalinin İsrail'i korkuttuğu aktarıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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