ABD Adalet Bakanı Bondi: Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bondi, Epstein davasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) davaya ilişkin tüm kayıtları ve dosyaları titizlikle incelemeyi sürdürdüğünü belirten Bondi, "Epstein'ın çocuklarla ya da çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var ve yüzlerce mağdur söz konusu." dedi.

Jeffrey Epstein

JEFFREY EPSTEİN OLAYI NEDİR?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

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Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başında yayımlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayımlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.