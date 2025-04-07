ABD Adalet Bakanı Bondi'den açıklama: Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın üçüncü dönem başkanlığına ilişkin tartışmalar sürerken, Adalet Bakanı Pam Bondi, Trump'ın başkanlığının bir dönem daha uzatmasının Anayasa üzerine "ağır yük" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Fox News Sunday" programına katılan Bondi, Trump'ın üçüncü kez başkanlığa aday olabileceğine ilişkin söylemini değerlendirdi.

"ANAYASA ÜZERİNE CİDDİ YÜK"

Bondi, Anayasa'ya göre iki dönem ile sınırlandırılmış olan başkanlık süresinin uzatılmasının Anayasa üzerinde ciddi bir yük yaratacağını belirtti.

Adalet Bakanı Bondi, Trump'ın başkanlık süresi hakkında "Büyük ihtimalle bu dönemden sonra görevi sona erecek." ifadesini kullandı.

Trump NBC News kanalına verdiği röportajda, üçüncü dönem başkanlık yapma isteği konusunda "şaka yapmadığını" dile getirmiş, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var." demişti.