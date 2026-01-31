Habertürk
        Haberler Magazin ABD Adalet Bakanlığı açıkladı: Epstein dosyalarında Jay-Z'nin adı geçti - Magazin haberleri

        ABD Adalet Bakanlığı açıkladı: Epstein dosyalarında Jay-Z'nin adı geçti

        ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yayımladığı yeni belgelerde dikkat çeken bir detay yer aldı. Açıklanan evraklarda, dünyaca ünlü rapçi ve Beyoncé'nin eşi Jay-Z'nin adının, 2019'da FBI'a yapılan bir ihbar kaydında geçtiği görüldü

        Giriş: 31.01.2026 - 22:02 Güncelleme: 31.01.2026 - 22:02
        Epstein dosyalarında adı geçti
        ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yayımladığı yeni belgelerde, dünyaca ünlü rapçi ve Beyonce'nin eşi Jay-Z'nin adı da yer aldı. Cuma günü kamuoyuna açıklanan belgelerde, Jay-Z'nin isminin Epstein'in kişisel kayıtlarında değil, 2019'da FBI ihbar hattına yapılan bir başvuruda geçtiği belirtildi.

        Beyoncé - Jay-Z
        Beyoncé - Jay-Z

        Belgelerde yalnızca Jay-Z değil; rapçi Pusha T ve hakkında çok sayıda cinsel saldırı suçlaması bulunan yapımcı Harvey Weinstein da anılıyor. Bu isimlerin aynı belgede yer alması sosyal medyada dikkat çekti. Yetkililer, Jay-Z ve Pusha T'nin isimlerinin Epstein'e ait uçuş listeleri ya da kişisel defterlerde bulunmadığını, söz konusu kişilerin yalnızca halktan gelen ihbar kayıtlarında geçtiğini özellikle vurguluyor.

        Pusha T
        Pusha T

        Paylaşılan şikâyet metnine göre, bir kadın mağdur ifadesinde, uyuşturucu verildiğini ve hafızasının bu nedenle bulanıklaştığını öne sürdü. Mağdur, kendisine yaklaşan ve güven kazanan kişileri yönlendirici olarak tanımlarken, bu kişiler arasında Pusha T'nin adını da andı. Şikâyetin devamında, Harvey Weinstein ve Pusha T'nin aynı partide bulunduğu, mağdurun uyuşturulduğu ve ardından cinsel istismara uğradığı iddia ediliyor.

        Harvey Weinstein
        Harvey Weinstein

        Jay-Z ile ilgili FBI'a iletilen ayrı bir şikâyette ise olayın 1996'da gerçekleştiği öne sürüldü. Mağdur ifadesinde, uyandığında Harvey Weinstein ve Jay-Z'nin bulunduğu bir ortamda olduğunu ve Weinstein'ın cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

        Jay-Z
        Jay-Z

        Söz konusu belgelerde yer alan ifadelerin iddia niteliği taşıdığı, adı geçen isimler hakkında bu dosyalar kapsamında kesinleşmiş bir suçlama ya da mahkûmiyet kararı bulunmadığı da kaydedildi.

        Fotoğraflar: Avalon

