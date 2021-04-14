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ABD Afganistan'dan 11 Eylül'de çekiliyor

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı.

ABD tarih verdi! Afganistan'dan çekiliyor - Son dakika haberleri
ABD Afganistan'dan 11 Eylül'de çekiliyor
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HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Biden'in açıklamasından önce Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı başta olmak üzere gündem maddelerini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Psaki, Afganistan'daki durumu NATO müttefikleri ve bölge ülkeleri ile görüştüklerinin altını çizerek, Afganistan'ın yeniden bir terör merkezi olmaması için bölgeyi yakından izlemeye devam edeceklerini aktardı.

Biden'ın Afganistan'dan çekilme noktasında fikrini değiştirip değiştirmeyeceğinin sorusuna Psaki, "Biden, bu kararı müzakereler sonucunda aldı. Tüm zor faktörleri göz önünde bulundurdu. Bugün konuşmasında açıklayacağı takvime bağlı kalacaktır." yanıtını verdi.

"11 EYLÜL'ÜN ADALETİNİ SAĞLAMAK"

Psaki, Afganistan'a 11 Eylül terör saldırısının ardından girdiklerini anımsatarak, "Afganistan'a bize 11 Eylül'de saldıranlara karşı adaleti sağlamak için gittik." dedi.

Biden'ın Afganistan'da askeri bir çözüme inanmadığına işaret eden Psaki, "Afganistan konusu, diplomatik bir çözüm gerektiriyor. Biz askerlerimizi çekerken bile diplomatik ve insani çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz. Pakistan, Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye gibi bölge ülkelerinden harekete geçmelerini isteyeceğiz." diye konuştu.

Psaki, Biden'ın Afganistan'dan tamamen çekilme tarihini neden 1 Mayıs'tan 11 Eylül'e çektiğinin sorulması üzerine "Biz bölgedeki diplomatik ortaklarımız ve askerlerimize fazladan zaman vermek istedik." ifadesini kullandı.

Taliban'ın bundan sonraki adımlarının ne olacağıyla ilgili soruya Psaki, "Taliban'ın taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Taliban, Afganistan'ın dışlanmış bir ülke olmasına izin vermeyecektir. Bu bizim bakış açımız. Böyle davranmaları onların da çıkarına olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BIDEN PUTIN'E 'YAPTIKLARININ BİR SONUCU OLACAĞINI' SÖYLEMİŞ

Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı telefon görüşmesini "yapıcı" olarak nitelendiren Psaki, "Putin'e, zor da olsa müzakereler yapmamız gerektiğini söyleyen Biden, endişelerini de dile getirmekten geri durmadı. Yaptıklarının bir sonucu olacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Psaki, görüşmede, Rus Muhalif Aleksey Navalnıy meselesinin gündeme gelmediğine dair Rus tarafının açıklamasının anımsatılması üzerine "Biden'ın görüşmesinin detaylarına inmeyeceğim. Ancak Navalnıy'ın sağlığı ve iyiliği bizim için önemli. Daha önce Ruslara birçok kanaldan bu konudaki görüşümüzü ilettik." diye konuştu.

İRAN KONUSUNDA "DİPLOMASİ" VURGUSU

Psaki, İran Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine yönelik sabotajın kaynağına yönelik herhangi bir yorumdan kaçınırken, "Biz diplomatik görüşmelerin, dolaylı bir yoldan bile olsa en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Yarın Viyana'daki görüşmeler devam edecek. Bunun uzun bir süreç olacağını biliyorum ancak yine de iyiye işaret." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Washington DC'nin eyalet olmasına yönelik tartışmalara Biden'ın destek verip vermediğine yönelik soruya "Biden, Washington DC'nin eyalet olmasını destekliyor, önüne bu konuda bir yasa tasarısı gelirse memnuniyetle imzalar." yanıtını verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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