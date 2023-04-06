ABD bankalarından promosyon hamlesi

ABD'de geçen ay bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntılar sisteme güvenin sarsılmasına yol açtı. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'in iflasının ardından farklı bankaların önünde mevduatlarını çekmek isteyen pek çok kişi şube önlerinde kuyruklar oluşturdu.

Fed verilerine göre ABD'de toplam varlıkları bakımından ilk 25'te bulunmayan 'küçük bankaların' toplam mevduatı 22 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre sadece 1 milyar dolar azalsa da martın ilk 3 haftasında mevduatlarda yaklaşık 190 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Küçük bankaların toplam mevduatı 5 trilyon 557 milyar dolardan 5 trilyon 392 milyar dolara geriledi.

Silicon Valley Bank'in iflas korkusu 9 Mart'ta başlamıştı. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi küçük bankaların mevduat kaybının 184.8 milyar doları da 15 Mart ile biten haftada yaşandı. Fed ve Hazine Bakanlığı'nın batan bankalardaki mevduatların tamamını korumaya alması sonraki haftada paniğin azalmasına katkıda bulundu.

ABD'de küçük bankaların mevduat toplamı (milyar dolar):

Tarih Mevduat 15 Şubat 5562 22 Şubat 5557.1 1 Mart 5582.7 8 Mart 5577.9 15 Mart 5393.1 22 Mart 5392.1

İlk panik atlatılmış olsa da söz konusu kategoriye giren bankalar ellerindeki müşterileri kaçırmamak ve yeni müşteri kazanmak için Türkiye'de daha çok emeklilerin ve şirketlerin maaş hesabını taşımasında gündeme gelen 'promosyon' uygulamasına ağırlık verdi.

100.000 DOLARA 1.000 DOLAR

Virginia merkezli Capital One Financial Corp 10.000 dolar ve üzerindeki mevduatını kendisine taşıyan ve 90 gün süre ile hesabı bankada tutan müşterilere 100 dolar promosyon vereceğini açıkladı. Banka, mevduat miktarının 100.000 doları bulması durumunda promosyonun da 1.000 dolara yükseltileceğini bildirdi.

Illinois merkezli Discover Financial Services ve San Francisco merkezli LendingClub da benzer promosyonlar vermeye başladı.

Rhode Island merkezli Citizens Bank ise daha küçük birikim sahiplerine yönelik bir uygulama başlattı. 3 ay boyunca bankaya aylık 100 dolar yatıran mevduat müşterilerine 25 dolar promosyon ödemesi yapacağını bildirdi.

KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE KAÇIŞ

ABD'de geçen ay yaşanan yaşanan sıkıntılar bankacılık sektörü genelini etkilese de veriler küçük bankaların daha çok etkilendiğini ortaya koydu. Aşağıdaki tabloda ABD bankacılık sektörü toplam mevduatları yer alıyor. 15 Mart haftasında küçük bankalar 185 milyar dolara yakın mevduat kaybı yaşarken sektör genelindeki düşüş 174 milyar dolarda kaldı. Bu tam olarak miktarı hesaplanamasa da, küçük bankalardan kaçan bazı mevduatların büyük bankalara kaçtığını gösterdi.

ABD bankacılık sektörü toplam mevduatları (milyar dolar):

Tarih Mevduat 15 Şubat 17694 22 Şubat 17691 1 Mart 17664 8 Mart 17601 15 Mart 17427 22 Mart 17301

22 Mart haftasında sektör genelinde ise 126 milyar dolar düşüş yaşandığı görüldü. Ancak analistler özellikle büyük bankalardaki büyük mevduat sahiplerinin Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinin düşmesiyle mevduat sahiplerinin daha yüksek getiri beklediği ürünlere yöneldiğini belirtti.

Özellikle nisan verilerinin açıklanmaya başlamasıyla küçük bankaların başlattığı bu müşteri kazanma hamlelerinin etkileri daha net ortaya çıkacak.