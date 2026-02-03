Habertürk
        ABD basını: İran, müzakerelerde değişiklik talep etti

        ABD basını: İran, müzakerelerde değişiklik talep etti

        İran ile ABD arasında müzakerelerin başlaması beklenirken, ABD basını, İran'ın değişiklik talebinde bulunduğu ifade etti. Axios'un haberine göre, İran, müzakerelerinde Umman'da yapılmasını istiyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.02.2026 - 20:23 Güncelleme: 03.02.2026 - 20:23
        ABD basını: İran, müzakerelerde değişiklik talep etti
        ABD ile İran arasında olası nükleer müzakerelerin cuma günü yapılması beklenirken, İran'ın değişiklik talebinde bulunduğu ifade edildi.

        ABD merkezli haber platformu Axios'un, konuya dair bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran tarafı müzakerelerin İstanbul'dan Umman'a alınmasını istiyor.

        İran ayrıca, müzakerelerin iki ülke arasında yürütülmesini talep etti.

        Axios'un dün yayımladığı haberinde, görüşmelerin İstanbul'da gerçekleşeceği bildirilmişti.

        Haberde ayrıca, "Türkiye, Mısır ve Katar'ın son birkaç gündeki diplomatik çabalarının bir sonucu" olarak nitelendirilen görüşmenin "en iyi senaryo" olduğu, ancak gerçekleşene kadar "hiçbir şeyin kesinleşmediği" savunulmuştu.

        Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

        İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından bu görüşme ile ABD ve İranlı yetkililer ilk kez bir araya gelecek.

        Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

