ABD basını: Musk istifa edecek

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine özellikle mali konuların idaresinde destek olan ABD'li iş insanı Elon Musk'la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Avrupa siyasetiyle ilgili yaptığı yorumlar ve kamu hizmetini sürdüren memurları işten çıkartması nedeniyle tepki çeken Elon Musk'ın önümüzdeki günlerde görevinden çekileceği iddia edildi.

İddia, ABD merkezli basın organı Politico'dan gelirken, Donald Trump'ın yakın çevresine Musk'ın görevden çekileceğini bildirdiği ifade edildi.

İlgili haberde, Donald Trump'ın Musk'ın icraatlarından memnuniyet duyduğu ancak Musk'ın iş dünyasındaki sorumluluklarına döneceği belirtildi.

Elon Musk hükümetteki rolünü ve siyasetteki nüfuzunu sürdürürken, sahibi olduğu Tesla'ya yönelik bazı saldırılar da gerçekleşmişti.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Musk'ın yanında durarak, saldırıları gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vereceğini duyurmuştu.

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ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt Haberi Görüntüle

Elon Musk'ın Avrupa siyasetine müdâhil olmasının bir diğer yansıması ise Tesla satışlarında oldu. Özellikle Almanya'da Tesla satışlarının düştüğü bildirildi.