ABD basını: Rusya İran'a istihbarat sağlıyor

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş 7. gününde devam ederken, ABD basını Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığını öne sürdü.

Washington Post'un İstihbarat bilgilerine yakın 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre; Rusya, ABD savaş uçakları ve gemilerinin konumları da dahil olmak üzere İran'a savaşta istihbarat sağlıyor.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen 3 yetkili, savaşın başladığı günden bu yana Rusya'nın İran'a; ABD askeri varlıkları, savaş gemileri ve uçakları da dahil olmak üzere, konumlara dair bilgi ilettiğini dile getirdi.

Washington Post'a konuşan kişilerden biri "Bu kapsamlı bir çaba gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Washington Büyükelçiliği ise, konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya'nın İran'a ne şekilde yardımcı olduğuna dair soruya "İran ile diyalog halindeyiz. Bu diyaloğu sürdüreceğiz." yanıtını verdi.

NBC News'e konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, Rusya ve Çin ile askeri işbirliklerinin gizli bir şey olmadığını belirtmişti.

Rusya ve Çin'in kendilerine savaşta yardım edip etmediğine ilişkin soruya yanıt veren Erakçi "Rusya ile Çin bize her zaman yardım etti. Savaşın ortasında detay vermeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.