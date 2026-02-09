Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkan Yardımcısı, Ermenistan'da | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı, Ermenistan'da

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Yerevan'da bir araya geldi. Vance, ABD ile Ermenistan'ın sivil nükleer işbirliği anlaşması müzakerelerini tamamladığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 20:27 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Başkan Yardımcısı, Ermenistan'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ermenistan ve Washington yönetimi için "gerçek bir refah yarattıklarını" ifade ederek, ülkesinin Ermenistan'a ilk defa 11 milyon dolar değerinde keşif insansız hava aracı (İHA) teknolojisini kapsayan askeri satış yapacağını duyurdu.

        Vance, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Yerevan'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

        Barışın, geçmişe odaklanan değil geleceğe odaklanan insanlar tarafından yapılacağını ifade eden Vance, "Başbakan, çok büyük ilerleme kaydetti, hem benimle hem de ABD Başkanı ile çok iyi bir ilişki kurdu. Bu nedenle yalnızca Ermenistan için barış inşa etmiyoruz, aynı zamanda Ermenistan ve ABD için birlikte gerçek bir refah yaratıyoruz." dedi.

        REKLAM

        Vance, ABD'nin Ermenistan'a "Nvidia" çiplerinin satışı için bir dizi ihracat lisansı verdiğini duyurarak, Ermenistan'da bu çiplerin kullanılacağı veri merkezlerinin inşa edileceğini ifade etti.

        ABD ile Ermenistan'ın sivil nükleer işbirliği anlaşması müzakerelerini tamamladığını da sözlerine ekleyen Vance, "Bu, başlangıçta 5 milyar dolarlık ABD ihracatı ve yakıt ve bakım sözleşmeleri yoluyla uzun vadeli 4 milyar dolarlık ek destek anlamına geliyor. Bu, hem Ermenistan hem de ABD için klasik bir kazan-kazan durumu." diye konuştu.

        Vance, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) fonunun bölgeye getireceği "tarihi dönüşüme" vurgu yaparak, "Bu, dünyanın bu bölgesinde ticaret, transit ve enerji akışlarında yepyeni bir dünyanın kapılarını açacak, Ermenistan ile komşuları arasında benzeri görülmemiş bağlantılar kuracak." değerlendirmesinde bulundu.

        TRIPP'i Ermenistan halkının refahı ve kalıcı barış projesi için "harika" olarak değerlendiren Vance, TRIPP fonuyla demiryolu ile boru hattı inşasının yapılacağını belirtti.

        REKLAM

        ABD'den ilk kez 11 milyon dolarlık İHA satışı

        Vance, barışı sağlamanın en iyi yolunun gerçek "caydırıcılık" oluşturmaktan geçtiğini kaydederek, Ermenistan'a ilk defa 11 milyon dolar değerinde keşif İHA teknolojisini kapsayan askeri satışın yapılacağını duyurdu.

        Paşinyan'ın bu teknolojiyi ülkesinin güvenliğini ve barışın devamlılığını sağlamak için kullanacağını ifade eden Vance, yaşananları "tarihi" olarak nitelendirdi.

        Vance, Ermenistan'ı ziyaret eden ilk ABD Başkan Yardımcısı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Trump'ın ve kendisinin Ermenistan ile ilişkileri bir sonraki adıma taşımaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

        Kahire seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Mısır hava yolu şirketi Egyptair'e ait uçak, pilotun duman ikazı alması üzerine acil durum bildirerek geri dönüp acil iniş yaptı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız