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ABD Başkanı Biden bir kez daha Netanyahu'ya destek verdi! Saldırıları kınamadı!

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde bir kez daha destek verdi. Biden, İsrail'in içinde Amerikan haber ajansı AP'nin de ofisinin bulunduğu binanın vurulmasına ilişkin bir kınamada bulunmadı. Öte yandan Netanyahu, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların devam edeceğini belirtti.

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden bir kez daha Netanyahu'ya destek verdi! Saldırıları kınamadı!
Biden bir kez daha Netanyahu'ya destek verdi!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bir kez daha İsrail'e destek vererek, bölgedeki gerilimden dolayı Hamas'ı suçladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Hamas ve Gazze'deki diğer terör gruplarının roket saldırılarına karşı İsrail'in kendini koruma hakkına güçlü desteğini bir kez daha dile getirdi. Biden, İsrail'deki şehir ve bölgelere yönelik bu rastgele saldırıları kınadı." ifadelerine yer verildi.

Biden ve Netanyahu'nun ABD'nin bölgedeki aktörler ile diplomatik diyaloğu da ele aldığı belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, şu andaki çatışmaların, aralarında çocukların da bulunduğu İsrailli ve Filistinli sivillerin yaşamına mal olduğunu not etti." bilgisi verildi.

AP'NİN OFİSİNİN DE YER ALDIĞI BİNANIN VURULMASINI KINAMADI

İsrail'in saldırıları sonucunda Associated Press'in (AP) de ofisinin bulunduğu binanın yerle bir olmasına ilişkin bir kınamanın yer almadığı açıklamada, "Başkan Biden, gazetecilerin güvenliği ve emniyeti konusundaki endişelerini dile getirdi ve bu kişilerin korunması gerektiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Biden'ın İsrail'deki toplumlararası şiddete yönelik endişelerini ve sükunetin sağlanmasına desteğini dile getirdiği belirtilerek, Kudüs ve Batı Şeria'daki olaylara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Biden ve Netanyahu Kudüs'te şu anda artan gerilimi de görüştü ve bu kentin, tüm inançlardan ve arka plandan kişilerin barışçıl bir şekilde birlikte yaşadığı bir yer olmasına yönelik ortak arzularını dile getirdi. Başkan Biden, Batı Şeria'daki şiddetli çatışmalar hakkındaki endişelerini dile getirdi. Biden, Filistin halkının hak ettikleri haysiyet, güvenlik, özgürlük ve ekonomik fırsatlara sahip olmasının sağlanmasına yönelik adımları ve iki devletli çözümü desteklediğini bildirdi."

Açıklamada, iki liderin, gelecek günlerde iletişimde kalınması konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi.

NETANYAHU: SALDIRILAR DEVAM EDECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 41'i çocuk 147 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların devam edeceğini belirtti.

Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde yaptığı basın açıklamasında Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İsrail'e verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Netanyahu, Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın da ofislerinin bulunduğu yüksek katlı binanın Hamas ve diğer Filistinli direniş grupları tarafından kullanıldığını iddia etti.

Ülkesinin Gazze'ye düzenlenen saldırılarda sivil kayıplar yaşanmaması için "özel özen" gösterdiği iddiasında bulunan Netanyahu, "İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu sürece devam edecek." diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 147 Filistinli hayatını kaybetti, 1115 kişi yaralandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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