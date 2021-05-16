AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 Filistinli daha hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine eş zamanlı olarak hava saldırıları gerçekleştirdi. Gazze'nin batısı, kuzeyi ve güneyinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, saldırıların şiddetli olduğunu, evlerin ve caddelerin bombalandığını, bazı evlerde de şiddetli sarsıntı yaşadıklarını aktardı.

Tanıklar ayrıca evlerin uyarı yapılmaksızın doğrudan hedef alındığını ve evlerin enkazı altında yaralıların bulunduğunu kaydetti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yaptığı basın açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden 2 kişi ile durumu ağır olan 15 yaralının hastaneye getirildiğini söyledi.

Ebu Silmiyye, yaralılardan 3'ünün kadın, 5'inin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da açıklamasında İsrail'in yeniden sivilleri, kadınları ve çocukları hedef aldığını belirtti.

10 MAYIS'TAN BU YANA DEVAM EDEN SALDIRILAR

Böylece 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 147'ye, yaralı sayısı 1115'e yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık Tel Aviv ve çevresine roket saldırıları gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 41'İ ÇOCUK, 23'Ü KADIN

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1100 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail tarafında ise Gazze'den atılan roketler nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirmişti.

WASHINGTON'DA FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek İsrail'e tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Kent merkezindeki Washington Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin’e özgürlük" sloganları attı. İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.

FRANSA'DA PROTESTOLARA POLİS MÜDAHALESİ

Fransa'nın başkenti Paris'te Barbes Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Bastille Meydanı'na doğru yürüdü. Filistin lehine İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı. Güzergah üzerinde bulunan binalarda oturanlar da balkonlarından Filistin bayraklarıyla gösteriye destek verdi. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, protestoculardan eyleme son vermelerini istedi. Çok sayıda göstericiye para cezası kesen polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.