Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli daha hayatını kaybetti. 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 147'ye, yaralı sayısı 1115'e yükseldi.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler
AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 Filistinli daha hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine eş zamanlı olarak hava saldırıları gerçekleştirdi. Gazze'nin batısı, kuzeyi ve güneyinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, saldırıların şiddetli olduğunu, evlerin ve caddelerin bombalandığını, bazı evlerde de şiddetli sarsıntı yaşadıklarını aktardı.

Tanıklar ayrıca evlerin uyarı yapılmaksızın doğrudan hedef alındığını ve evlerin enkazı altında yaralıların bulunduğunu kaydetti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yaptığı basın açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden 2 kişi ile durumu ağır olan 15 yaralının hastaneye getirildiğini söyledi.

Ebu Silmiyye, yaralılardan 3'ünün kadın, 5'inin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da açıklamasında İsrail'in yeniden sivilleri, kadınları ve çocukları hedef aldığını belirtti.

10 MAYIS'TAN BU YANA DEVAM EDEN SALDIRILAR

Böylece 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 147'ye, yaralı sayısı 1115'e yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık Tel Aviv ve çevresine roket saldırıları gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN 41'İ ÇOCUK, 23'Ü KADIN

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1100 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail tarafında ise Gazze'den atılan roketler nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirmişti.

WASHINGTON'DA FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen binlerce kişi, Filistin'e destek vermek İsrail'e tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Kent merkezindeki Washington Anıtı önünde toplanan ve ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, "Filistin’e özgürlük" sloganları attı. İsrail'e ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan ABD yönetimine tepki gösteren göstericiler, yürüyüşlerini Washington Anıtı'ndan ABD Kongresi yakınlarına kadar sürdürdü.

FRANSA'DA PROTESTOLARA POLİS MÜDAHALESİ

Fransa'nın başkenti Paris'te Barbes Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Bastille Meydanı'na doğru yürüdü. Filistin lehine İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı. Güzergah üzerinde bulunan binalarda oturanlar da balkonlarından Filistin bayraklarıyla gösteriye destek verdi. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, protestoculardan eyleme son vermelerini istedi. Çok sayıda göstericiye para cezası kesen polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gazze'de can kaybı 145'e ulaştı
DÜNYAGazze'de can kaybı 145'e ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki
DÜNYACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'e tepki
ABD'li Müslüman kuruluşlardan, İsrail'in Filistinlilere şiddetini kınamayan Biden'ın bayram programına boykot
DÜNYAABD'li Müslüman kuruluşlardan Biden'a boykot
ABD Ulusal Basın Kulübü'nden İsrail'e çağrı: Basın kuruluşlarının binalarına yönelik saldırıları durdurun
DÜNYAABD Ulusal Basın Kulübü'nden İsrail'e çağrı
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile görüştü
DÜNYAFilistin lideri Abbas, ABD Başkanı Biden ile görüştü
New York Times, Demokratlar arasındaki "Filistin çatlağının" büyüdüğüne dikkati çekti
DÜNYAABD'de Demokratlar arasında "Filistin çatlağı"
ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail'in, Netanyahu'nun liderliğindeki savaş suçlarının görülmesini engellemek istedi
DÜNYAABD Kongre üyesi, Netanyahu'yu ırkçılıkla suçladı
THY'nin İstanbul-Strazburg seferleri yeniden başladı
DÜNYATHY'den o şehre seferler yeniden başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Filistin' görüşmeleri sürüyor
DÜNYABakan Çavuşoğlu'nun 'Filistin' görüşmeleri sürüyor
SON DAKİKA: İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in saldırıları sebebiyle olağanüstü toplanacak! - Haberler
DÜNYAİslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak!