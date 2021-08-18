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ABD Başkanı Biden ile İngiltere Başbakanı Johnson'dan Afganistan değerlendirmesi

ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta çevrim içi ortamda G7 zirvesi düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Biden ile İngiltere Başbakanı Johnson'dan Afganistan değerlendirmesi
Biden ve Johnson'dan Afganistan görüşmesi
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AA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Johnson, Afganistan'daki gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, Afganistan'daki ABD'li, İngiliz ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi konusunu ele alırken, süreçle ilgili yakın koordinasyon halinde olma konusunda mutabık kaldı.

AA'nın haberine göre; Biden ile Johnson, Afganistan'la ilgili bundan sonraki stratejilerin ele alınabilmesi amacıyla gelecek hafta çevrim içi ortamda düzenlenecek bir G7 zirvesi organize etme konusunda da anlaştı.

TALİBAN'IN HAKİMİYET SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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