ABD Başkanı Biden, ilk kez veto yetkisini kullandı

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AA

Başkan Biden, geçen haftalarda bazı Demokratların da destek vermesiyle Kongre'nin her iki kanadından da geçen, emeklilik fonlarıyla ilgili düzenlemeler içeren yasa tasarısını veto ederek, başkanlık koltuğunda oturmasından bugüne ilk kez veto hakkını kullanmış oldu.

Twitter paylaşımında Biden, "Az önce bir yasa tasarısını ilk kez veto ettim. Bu tasarı, MAGA Cumhuriyetçilerinin sevmediği risk faktörlerini göz önünde bulundurmayı yasa dışı kılarak emeklilik birikimlerinizi riske atacaktı. (Cumhuriyetçi) Milletvekili Marjorie Taylor Greene istese de istemese de, plan yöneticiniz zor kazanılmış birikimlerinizi koruyabilmeli." ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Biden'ın söz konusu tasarıyı veto etmesini eleştirerek "Biden'ın, Wall Street'in, emeklilik tasarruflarınızı aşırı sol siyasi amaçlarını finanse etmek için kullanmasını istediği açık." ifadesini kullandı.

Kasım 2022 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren ve Senato'da ise az bir farkla azınlık olan Cumhuriyetçiler, Demokratların da desteğini alabildikleri, önemsedikleri bazı konularda yasalar çıkarmayı hedefliyor. Ancak Kongre'nin her iki kanadının da üçte ikisinin desteğini gerektireceğinden Biden'ın vetosunun geçersiz kılınması pek mümkün görünmüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.