ABD Başkanı Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü: "Haniye'nin öldürülmesinin ateşkes çabalarına yardımcı olmuyor"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

Biden-Netanyahu görüşmesi, İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükr'e yönelik saldırılarının sonrasında gerçekleşti.

Biden'ın Netanyahu ile doğrudan bir görüşme yaptığı açıklandı ve Biden Haniye'nin öldürülmesinin ateşkes çabalarına yardımcı olmadığını söyledi.

ORTA DOĞU'DAKİ TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI REKLAM Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail'in güvenliği konusunda garanti verdiği kaydedildi ve "Başkan, İran'dan ve onun Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terör uzantılarından gelen tüm tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi." ifadesine yer verildi.