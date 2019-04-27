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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Japonya arasındaki ikili ticaret anlaşmasının hızlı bir şekilde hayata geçirileceğine inandığını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi iki günlük bir ziyaret kapsamında Beyaz Saray'da ağırladı.
Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklama yapan Trump, "Esas itibarıyla Japonya ile uzun vadeli ve iyi bir ticaret anlaşması yapma şansına şu anda sahibiz. Bu anlaşmanın çok hızlı bir şekilde olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kameralar karşısında Abe ile poz veren ve sık sık ABD-Japonya ilişkilerinin çok iyi seviyede olduğunu vurgulayan Trump'ın, 19 saniye boyunca Abe'nin elini sıkması dikkati çekti.
"SUMO GÜREŞİ İZLEMEK İSTERİM"
Trump ayrıca, her zaman sumo güreşlerine ilgi duyduğunu ve mayıs ayı sonunda Japonya'ya yapacağı ziyarette sumo güreşi izlemek istediğini de dile getirdi.
Trump-Abe görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın, Abe ve eşi Akie Abe onuruna akşam yemeği verdiği ve yemekte Melania Trump'ın 49. doğum gününün kutlandığı belirtildi.
Beyaz Saray'dan ayrıca, Trump ile Abe'nin yarın bir süre beraber golf oynayacakları ve iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili konuları görüşmeye devam edecekleri açıklandı.
ABD Başkanı Trump'ın, 25-28 Mayıs tarihlerinde Japonya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştireceği daha önce duyurulmuştu.
Geçen yıl eylül ayında iki ülke arasında ikili ticaret anlaşmasına ilişkin yeniden görüşmeler yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu görüşmeler geçen hafta başlamıştı.
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