ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının katılımıyla eğitim alanına ilişkin konularda kararnameler imzaladı.

Trump tarafından imzalanan bir kararnameye göre, okul çağındaki çocuklar yapay zeka araçlarının kullanımını öğrenebilecek. Trump, yapay zekaya yaptıkları yatırımın büyüklüğünü vurgu yaptı.

Trump diğer yandan, okullarda disiplin ilkelerinin daha elverişli bir şekilde uygulanabilmesi için de bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı, gümrük tarifelerine ilişkin de açıklamada bulundu. Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin'e yönelik gümrük tarifelerin önemli ölçüde düşeceğini bildirmişti. Bir gazetecinin, vergilerin ne kadar kısa süre içerisinde düşürülmek istediğinine dair sorusuna yanıt veren Trump "Bu onlara bağlı." dedi.

Trump "Eğer bir ülkeyle anlaşma yapamazsak, tarifeleri belirleyeceğiz önümüzdeki 2-3 haftada..." derken, Çin'in de bu ülkeler içinde yer alıp almayacağına dair soruya ise "Çin için de olabilir." şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı, bir basın mensubunun Çin'le temasta olunup olunmadığına ilişkin soruya ise "Evet, elbette. Her gün." yanıtını verdi.

REPORTER: Has there been any direct contact between the U.S. and China on trade at all?@POTUS: "Yeah, of course — every day." pic.twitter.com/5VEW0zyymf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 23, 2025 REKLAM TRUMP'IN GÜN İÇİNDE YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMA ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde sürpriz bir şekilde düzenlediği kısa basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, bugüne kadar gerek Çin, gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse diğer ülkelerin, gümrük tarifeleri üzerinden ABD'yi istismar ettiklerini savunarak, "Artık o günler bitti. Bu ülke artık ticaretten para kaybetmeyecek." dedi. Şu anda birçok ülke ile gümrük ve ticaret anlaşmaları yapmak üzere aktif şekilde görüşmeler yaptıklarını kaydeden Trump, bu görüşmelerin sonunda birçok anlaşma yapacaklarını ve bu anlaşmaların hem ABD hem de diğer ülkeler için adil olacağını belirtti. ABD Başkanı Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuştu. Trump, söz konusu anlaşmalar sayesinde ülkedeki gelirleri artıracaklarını ve kendi vatandaşlarının ödediği vergileri düşüreceklerini vurguladı. REKLAM ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu son birkaç gündür yumuşatmış ve bu durum piyasalarda gümrük savaşlarının çözülebileceğine ilişkin olumlu yaklaşımı güçlendirmişti.