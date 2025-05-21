ABD Başkanı Trump: Güney Afrika'da beyaz çiftçiler öldürülüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü.

Basın mensuplarının önünde açıklamalarda bulunan Donald Trump, Güney Afrika'da beyazlara karşı yapılan konuşmalardan bölümler gösterdi.

Ramaphosa'nın da izlediği görüntülerde, mitinglerde beyazlara karşı yapılan konuşmalar yer aldı.

Trump ayrıca, toplu insan ölümlerinin yaşandığına ilişkin bir görüntü de yayınlarken, beyaz çiftçilerin Güney Afrika'dan kaçtığını dile getirdi. Trump, işlenen suçlara karşılık ceza verilmediğini işaret etti ve beyaz karşıtı konuşmalar yapan kişinin neden ceza almadığını sordu.

.@POTUS to President Ramaphosa: "You have hundreds of people, thousands of people trying to come into our country because they feel they're going to be killed and their land is going to be confiscated, and you do have laws that were passed that give you the right to confiscate… pic.twitter.com/RLBXsbQgO8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 21, 2025

Güney Afrika Cumhurbaşkanı ise, konuşmalarda geçen söylemlerin devlet politikası olmadığına dikkat çekerken, Güney Afrika'da insanların haklarını koruyan bir anayasa olduğunu ifade etti.

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Ramaphosa ayrıca, öldürülen insanların sadece beyazlardan oluşmadığını, siyahi insanların da öldürüldüğünü dile getirdi.

Görüşme sırasında kendisine Katar tarafından hediye edilen uçağın sorulmasına kızan Trump, soruyu soran muhabirin iyi bir muhabir olmadığını belirtti.