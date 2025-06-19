ABD Başkanı Trump işçilerle fotoğraf çektirirken vinç operatörünün uyukladığı görüldü
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da işçilerle fotoğraf çektirirken, hemen arkasında bulunan vinç operatörünün uyukladığı görüldü. Beyaz Saray'da çekilen video gündem oldu
Giriş: 19.06.2025 - 13:39 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:39
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen iki bayrak direğinin dikildiği törene katıldı ve burada işçilerle fotoğraf çektirdi.
Beyaz Saray'da o anlara ait çekilen video ise gündem oldu.
Trump'ın işçilerle fotoğraf çektirdiği sırada arkasında bulunan vinç operatörünün uyukladığı görüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ