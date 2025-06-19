ABD Başkanı Trump işçilerle fotoğraf çektirirken vinç operatörünün uyukladığı görüldü

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen iki bayrak direğinin dikildiği törene katıldı ve burada işçilerle fotoğraf çektirdi.

Beyaz Saray'da o anlara ait çekilen video ise gündem oldu.

Trump'ın işçilerle fotoğraf çektirdiği sırada arkasında bulunan vinç operatörünün uyukladığı görüldü.