Temaslarda bulunmak üzere İngiltere'de olan Trump, bugün May ile Başbakanın Londra dışındaki resmi ikametgahı Chequers'da çalışma yemeğinde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan İngiliz lider, güvenlik alanındaki ortaklık başta olmak üzere ülkesi ile ABD arasındaki yakın ilişkiye vurgu yaparak, şu anda karşı karşıya kaldıkları ile gelecekte karşılaşacakları ortak zorlukları birlikte atlatmak için iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek istediğini dile getirdi.
May, bu sabah Trump ile İngiltere'nin güneyindeki Sandhurst askeri tesisini ziyaret ettiklerini, burada İngiliz ve Amerikalı özel kuvvetlerin ortak hazırladıkları bir gösteriyi izlediklerini belirtti.
"Güvenlik alanındaki işbirliğimiz İngiltere'de, Amerika'da, dünya genelinde yaşamları kurtarıyor." diyen May, "Bu ortaklığın büyümeye başladığı, ordularımızın hiçbir yerde olmayan bir şekilde, eşsiz bir seviyede birbirlerine entegre olmasıyla görülüyor. Ayrıca, İngiltere önümüzdeki 10 yılda ABD ekipmanına 24 milyar sterlin harcayacak ve destek verecek." şeklinde konuştu.
Trump ile yaptıkları görüşmede terörizm ve ciddi suçlarla mücadelede işbirliğinin nasıl derinleştirilebileceği konularını da ele aldıklarını belirten May, "Özellikle Salisbury'deki sinir gazı kullanımı olayıyla ilgili olarak Rusya konusunda Başkan Trump'a verdiği destekten dolayı teşekkür ettim." dedi.
Görüşmelerinde Brexit konusuna da değindiklerini ifade eden May, şunları kaydetti:
"Bugün, İngiltere AB'den ayrılırken, ABD-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşmasını gerçekleştireceğimiz konusunda hemfikir olduk. Geçtiğimiz hafta karara vardığımız Chequers anlaşması, Donald ve benim bakımımdan her iki ülkenin ekonomilerinin de işine yarayacak iddialı bir ticaret anlaşmasını sağlamamız için platform oluşturuyor. Bütün bunlar ekonomik işbirliğimizi daha da geliştirecek, gelecek nesiller için halklarımız için istihdam ve refah sağlayacak."
Trump'ın açıklamaları
ABD Başkanı Donald Trump da Theresa May'in liderliğindeki Brexit sürecine ve ülkeler arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin olarak, "(Anlaşmanın) Mümkün olamayacağı yönünde haberler okudum ama Başbakanın ekibiyle temsilcileriyle ve ticaret uzmanlarıyla yaptığım konuşmaların ardından bunun kesinlikle mümkün olduğuna inanıyorum. Ne yapacaklarını bilmiyorum ancak ne yaparsanız yapın benim kabulümdür. Bu sizin kararınız." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Brexit'in ardından ülkesinin İngiltere ile ikili "harika" bir ticaret anlaşması yapmak için sabırsızlandığını dile getirdi.
İngiliz gazetelerinden The Sun'da bugün yayımlanan röportajındaki bazı kısımlara da değinen Trump, "Bunlara yalan haberler deniyor. Eskiden olduğu gibi (mülakatların) kayıt cihazıyla yapılması birçok sorunu çözebilir." dedi.
Mülakatının, May'i eleştirdiği bir şekilde yansıtıldığını vurgulayan Trump, Başbakan May için çok güzel şeyler de söylediğini ancak bunların yayımlanmadığının altını çizdi.
Konuşmasında Trump, bundan dolayı May'den özür dilemek istediğini ama İngiliz liderin kendisine, "Boşver, basın işte" dediğini anlattı. Trump, "Bu inanılmaz kadın harika bir iş, mükemmel bir iş çıkarıyor." dedi.
"TİCARET ANLAŞMASINI ÖLDÜRECEK"
İngiltere'nin en fazla okunan gazetelerinden The Sun'a verdiği röportajda Trump, May’in Brexit müzakerelerine ilişkin açıkladığı yeni yaklaşımı eleştirerek, "Eğer böyle bir anlaşmaya varırlarsa bizim muhatabımız İngiltere değil, AB olacak. Bu da muhtemelen İngiltere’nin ABD ile yapabileceği herhangi bir ticaret anlaşmasını öldürecek. AB ile yeterince güçlük yaşıyoruz zaten." demişti.
"Ben müzakereyi çok daha farklı yapardım." diyen Trump, bunu May’e söylediğini kaydederek, "Ancak, benimle aynı görüşte değil ve dinlemedi. Farklı bir yol izledi. Tam tersini yaptı. Olabilir. En iyi bildiği yoldan müzakere etmeli. Fakat şu an olup bitenler çok kötü." ifadesini kullanmıştı.
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