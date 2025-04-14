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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Ukrayna Savaşı, benim savaşım değil | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Ukrayna Savaşı, benim savaşım değil

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı yeni açıklamada, savaşın 46. ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşı olduğunu ifade ederken, çatışmanın bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti. Ukrayna Savaşı'nda tansiyon henüz düşmezken, Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü dile getirmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:31 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:41
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        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasına, eski Başkan Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin izin verdiğini savunarak, "Şimdi bu savaşı durdurmalıyız, hem de çok hızlı bir şekilde." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir kez daha Biden ile Zelenskiy'i suçladı

        Trump, açıklamasında, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş benim savaşım değil, Biden'ın savaşı. Ben buraya yeni geldim. (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve diğer herkes Başkanınıza saygı duydu. Eğer 2020 başkanlık seçimleri hileli olmasaydı ki pek çok açıdan öyleydi, bu korkunç savaş asla yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.

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        Bu savaşla hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Trump, şöyle devam etti:

        "Devlet Başkanı Zelenskiy ve sahtekar Joe Biden bu rezaletin başlamasına izin vererek kesinlikle korkunç bir iş yaptılar. Bu savaşın başlamasını engellemenin birçok yolu vardı. Ama bu geçmişte kaldı. Şimdi bu savaşı durdurmalıyız, hem de çok hızlı bir şekilde."

        Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta Moskova'da Putin ile bir araya gelmiş, Beyaz Saray görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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