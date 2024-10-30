ABD başkanlık seçimi için geri sayım! ABD başkanlık seçimi ne zaman, anket sonuçlarında kim önde?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. ABD'de milyonlarca vatandaş, Beyaz Saray'da 4 yıl görev yapacak ismi seçmek için sandık başına gidecek. Tüm dünyanın yakından takip edeceği 60. başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump mücadele edecek. ABD seçimleri öncesi yapılan son ankete göre kimin önde olduğu araştırılıyor. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, anket sonuçlarına hangi aday önde?
2024 ABD başkanlık seçimi ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ülkede Kasım ayında düzenlenecek 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Kamala Harris ile Donald Trump arasında yakın seyreden rekabet giderek kızışıyor. Kamala Harris ve Donald Trump'ın anketlerdeki son durumu ve hangi adayın önde olduğu tüm dünya tarafından merak ediliyor. Seçimi Harris’in kazanması durumunda ABD’nin ilk kadın başkanı olacak. Peki, 2024 ABD başkanlık seçimi ne zaman, anket sonuçlarına göre hangi aday önde?
2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.
Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.
ABD BAŞKANLIK ADAYLARI KİMLER?
Bir tarafta, şu anki Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti'nin adayı olarak seçime girecek. Diğer tarafta ise daha önce ABD başkanlığı yapmış olan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak yeniden başkanlık için yarışacak.
ABD SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLABİLECEK?
18 yaş ve üzerinde olan her ABD vatandaşı her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olur.
ANKET SONUÇLARINA GÖRE KİM ÖNDE?
New York Times (NYT) ve Siena Koleji tarafından ülke genelinde yapılan anket, ülkede 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimi için geri sayım sürerken Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris’in seçim yarışında başa baş gittiğini ortaya koydu.
20-23 Ekim tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 516 kayıtlı seçmen ile telefonda yapılan ankette, Trump ile Harris’in oy oranları yüzde 48 ile aynı çıktı.
Ankette ülkeyi ilgilendiren konu bazlı sorularda Trump ekonomide yüzde 52 ve göçmen sorununda yüzde 54 ile önde giderken, başkan yardımcısı Harris ise demokrasi akıbeti kaygısında yüzde 51 ve kürtaj meselesinde yüzde 55 ile tercih edilen aday oldu.
Seçimlere iki haftadan az bir zaman kala iki rakibin oy oranının aynı çıkması, devam eden seçim kampanyalarında kıyasıya mücadele olarak değerlendirilirken, seçim sonuçları konusunda da çetin tartışmaların yaşanabileceği ihtimalinin kuvvetli olduğuna işaret edildi.
Ankette ayrıca, başkan adaylarının oy oranlarının aynı olmasına rağmen, iki rakibin kaderini salıncak eyalet olarak bilinen Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pensilvanya ve Wisconsin’daki kararsız seçmenlerin belirleyeceğine dikkati çekildi.
ABD'de yapılan diğer güncel anketlere göre, Harris ülke genelindeki oy oranında kıl payı Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın önünde yarışı götürürken, Trump ise, başkanlık yarışında belirleyici olacak 7 kritik eyalette Demokrat rakibinin az farkla önünde yer alıyor.