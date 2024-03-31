ABD, Çin'e uyguladığı yapay zeka çipleri ve araçları üzerindeki ihracat kısıtlamalarını güncelledi

Biden yönetimi, Pekin'in çip yapım endüstrisini ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle engelleme çabasının bir parçası olarak, Çin'in ABD yapay zeka (AI) çiplerine ve çip yapım araçlarına erişmesini zorlaştırmayı amaçlayan kuralları revize etti.

Ekim ayında yayınlanan kurallar, Washington'un ilerleyen teknoloji sektörünün Çin'in ordusunu güçlendirmeye yardımcı olabileceği endişeleri üzerine Pekin'e baskı yaparken, Nvidia ve diğerleri tarafından tasarlanan daha gelişmiş AI çiplerinin Çin'e sevkiyatını durdurmayı amaçlıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

166 sayfa uzunluğundaki yeni kurallar Perşembe günü yürürlüğe girecek. Örneğin, Çin'e çip sevkiyatlarına ilişkin kısıtlamaların bu çipleri içeren dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olduğunu açıkladılar.