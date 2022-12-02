İstediği şeyi almayan annesini vurarak öldürdü 0:00 / 0:00

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Korkunç olay Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde meydana geldi.

10 yaşındaki çocuk, 44 yaşındaki annesi Quiana Mann'den sanal gerçeklik (VR) seti almasını istedi. Annesinin talebini reddetmesi üzerine ise çocuk, çamaşır yıkadığı sırada yakın mesafeden annesini vurarak öldürdü.

Çocuk 1 gün sonra ise, öldürdüğü annesinin Amazon hesabından kendisine, fiyatı 130 dolar ile 500 dolar arasında değişen sanal gerçeklik (VR) setini sipariş etti. Alışverişi sonrası anneannesini arayan çocuk, annesini öldürdüğü için 'üzgün' olduğunu söyledi ve siparişinin ne zaman geleceğini sordu.

Aileye yakın isimler çocuğun öfke sorunları olduğunu ve hayali kişiler gördüğünü öne sürdü.

Journal Sentinel'in ele geçirdiği belgelere göre, gözaltına alınan çocuk ilk ifadesinde olayın bir kaza olduğunu söyledi. Çocuk ifadesinde, annesini öldürmek istemediğini, duvarı hedef aldığını ancak annesinin tam bu sırada karşısına çıktığını söyledi.

Ancak ikinci ifadesinde, çocuk annesini doğrudan hedef aldığını belirtti. Çocuk saldırı sonrası silahı dolaba koyduğunu, büyük ablasına cinayeti itiraf ettiğini ve ardından ablasının 911'i aradığını söyledi.

Wisconsin yasalarına göre 10 yaşından küçük çocuklar belirli ciddi suçlarda yetişkin olarak suçlanabiliyor. Ancak çocuğun avukatları davayı çocuk mahkemesine taşımayı deneyeceklerini belirtti.

* Haberin görselleri GoFundMe ve Google'dan servis edilmiştir.