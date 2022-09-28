ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ABD'nin Florida eyaletinde Ian Kasırgası nedeniyle 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sebebiyle 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi.

ABONE OL
AA
  • ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

    ABD'nin Florida eyaletinin Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye Ian Kasırgası nedeniyle tahliye emri verilirken, otoyollarda kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu.

     

     
  • ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

    Bugün, Tampa bölgesinin güney kesimlerini vurması beklenen kasırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bazı bölgelerdeki 2,5 milyon kişi, eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçince otoyollarda trafik felç oldu, hava yolu şirketlerinin biletleri yok sattı.

     

     
  • ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

    Meksika Körfezi'nde yaklaşık 800 kilometre genişliğinde bir alanda etkili olan ve saatte 200 kilometreye yakın hızla ABD anakarasına ulaşması beklenen kasırga öncesi bölge halkı son hazırlıklarını tamamladı.

     

     
  • ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

    Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerinin uyarısı üzerine Florida sakinleri marketlere akın ederek içecek ve gıda depoladı. Dev mağazaların gıda bölümündeki rafların çoğunun boşaldığı görüldü.

     

     
  • ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

    Ev ve iş yerlerini şiddetli rüzgar ve yağmurdan korumak isteyenlerin ise yapı marketlerden ahşap ve metal levhalar başta olmak üzere, pil, jeneratör ile keski aletleri gibi malzemeleri tedarik etmeye çalıştığı gözlendi.

     

     
  • ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

    Bazı mağaza sahipleri, iç bölümdeki ürünlerinin üzerlerini bile brandalarla örterken bazı bölge sakinleri kapı önlerini kum torbalarıyla destekledi.

     

     
  • ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

    FEMA Florida Direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, tahliye emri verilen 2,5 milyonluk bölge sakinine, kasırganın yönünün kuzeye doğru olduğunu, dolayısıyla kuzey yerine doğu ve güney bölgelerine doğru hareket etmelerinin daha doğru olacağını söyledi.

     

     
  • ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

    Guthrie, özellikle Miami-Dade ve Palm Beach bölgelerinin daha güvenli olacağını kaydetti.

     

     
  • ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

    Ulusal Kasırga Merkezinin yaptığı bilgilendirmede ise Sarratoga sahillerindeki dalgaların şimdiden kabardığı, kasırganın getireceği yağmurla 120 santimetreden fazla yağış beklendiği vurgulandı.

     

     
  • ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

    FEMA yetkilileri, kasırganın etkisini asgari seviyede tutabilmek adına, bölge halkına yardım için tüm sosyal medya hesaplarından bilgilendirme hizmetini aralıksız sürdürüyor.
  • ABD'de 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

 

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.