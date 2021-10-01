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Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'de anketlerde Başkan Joe Biden düşüşte, Başkan Yardımcısı Harris yükselişte
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ABD'de anketlerde Başkan Joe Biden düşüşte, Başkan Yardımcısı Harris yükselişte

ABD son yapılan anketlerde Başkan Joe Biden'ın onay oranlarında düşüş yaşandığını görülürken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oranlarında yükseliş yaşandığı görüldü

SON DAKİKA: ABD'de anketlerde Başkan Joe Biden düşüşte, Başkan Yardımcısı Harris yükselişte
ABD'de anketlerde Biden düşüşte, Harris yükselişte
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AA

ABD'de yapılan kamuoyu yoklamalarında Başkan Joe Biden'ın onay oranlarında düşüş yaşanırken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oranlarının yükselişte olması dikkati çekiyor.

En son Gallup tarafından yapılan bir ankette, Biden'ın haziran ayından bu yana 13 puan kaybederek onay oranının yüzde 43’e düştüğü dikkati çekti.

Öte yandan aynı ankette Harris’in onay oranının Biden'a 6 puan fark atarak yüzde 49 olması dikkatlerden kaçmadı.

Biden özellikle ağustos ayında verdiği Afganistan'dan çıkma kararı ve sonrasında yaşananlar ile Meksika sınırında Haitili göçmenlere yönelik muamele nedeniyle son dönemde sıkça eleştiriliyor.

Öte yandan daha arka planda olmayı tercih eden Harris, Haitili göçmenlere yönelik muameleye yaptığı sert eleştirilerle gündeme geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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