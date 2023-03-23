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ABD'de anne ölümleri artıyor!

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC)'nin verilerine göre, ABD'de anne ölüm oranı 2021'de ciddi bir artış gösterdi. Uzmanlar sorunun daha da kötüye gitmesinden endişe ettiğini dile getirdi

ABD'de anne ölümleri artıyor!
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Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl kadınlar hamilelik veya doğum nedeniyle hayatını kaybetmeye devam ederken, yeni veriler, ülkedeki anne ölüm oranının 2021 yılında bir kez daha önemli ölçüde arttığını ve siyahi kadınlarda bu oranın iki kattan fazla olduğunu gösterdi.

ANNE ÖLÜMLERİ ARTIYOR

CNN International'da yer alan habere göre, uzmanlar, ABD'deki anne ölümleri krizinin Covid-19 ile daha da derinleştiğini ve bunun da ölümlerde dramatik bir artışa yol açtığını söyledi.

CDC tarafından yayınlanan Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS) raporuna göre, ABD'de annelik nedeniyle ölen kadınların sayısı 2021 yılında 1.205'e yükseldi. 2018'de 658, 2019'da 754, 2020'de ise sayının 861 olması, bunun önceki yıllara göre keskin bir artış olduğunu gözler önüne serdi.

Bu, ABD'deki anne ölüm oranının, 2021'de 2019'daki 20,1 ve 2020'deki 23,8 oranlarına kıyasla 100.000 canlı doğum başına 32,9 ölüm olduğu anlamına geliyor.

Yeni rapor ayrıca ülkedeki anne ölüm oranlarındaki önemli ırksal eşitsizliklere de dikkat çekiyor. 2021 yılında, siyahi kadınlar için bu oran 100.000 canlı doğumda 69,9 ölüm olarak gerçekleşirken, bu oran diğerleri için 100.000'de 26,6 olan oranın 2,6 katı.

40 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARIN ÖLÜMÜNDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Her 100.000 canlı doğumda anne ölümü oranı 2018'den 2021'e kadar tüm ırklarda, ancak özellikle siyahi kadınlar için artmaya devam etti. Veriler, oranların annenin yaşıyla birlikte arttığını gösteriyor. 2021 yılında anne ölüm oranı 25 yaş altı kadınlar için 100.000 canlı doğumda 20,4; 25 ila 39 yaş arası kadınlar için 31,3 iken, 40 yaş ve üstü kadınlar için 138,5'tir. Rapora göre bu, 40 yaş ve üstü kadınlar için oranın 25 yaş altı kadınlara göre 6,8 kat daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Her 100.000 canlı doğumda anne ölümleri, 40 yaş ve üzeri kadınlar için 2018'den bu yana önemli ölçüde artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde anne ölüm oranı son 30 yıldır artıyor ve bu artışlar Covid-19 pandemisi boyunca da devam etti.

Yeni raporda yer almayan, kar amacı gütmeyen bebek ve anne sağlığı kuruluşu March of Dimes'ın baş tıbbi ve sağlık sorumlusu Dr. Elizabeth Cherot'a göre, pandeminin ABD'de anne ölümlerini nasıl etkilemiş olabileceğine dair sorular devam ediyor.

ÖNLENEBİLİR ÖLÜMLERDE YAKLAŞIK YÜZDE 40'LIK ARTIŞ TEYİT EDİLDİ

Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Koleji Başkanı Dr. Iffath Abbasi Hoskins, daha önce pandeminin ABD'deki anne ölümleri krizini daha da kötüleştireceğine dair "büyük endişelerini" dile getirdiğini söyledi.

Hoskins, "2022'nin sonlarında ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi raporunda yayınlanan geçici veriler, 2021'deki anne ölüm oranlarının büyük ölçüde COVID-19 nedeniyle arttığını gösterdi. Yine de, bir yıl öncesine kıyasla önlenebilir ölümlerde yaklaşık yüzde 40'lık bir artışın teyit edilmesi şaşırtıcı bir gelişmedir.

NCHS'nin yeni verileri, pandeminin başlamasından hemen önce 2019'a kıyasla 2021'de anne ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 60'lık bir artış olduğunu gösterdi. COVID-19 salgınının anne ölüm oranları üzerinde dramatik ve trajik bir etkisi oldu ancak bu gerçeğin, halihazırda bir anne ölümleri krizi olduğunu gizlemesine izin veremeyiz" dedi.

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