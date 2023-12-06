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        Haberler Dünya Amerika ABD'de 'antisiyonizm, antisemitizme eşittir' tasarısı

        ABD'de 'antisiyonizm, antisemitizme eşittir' tasarısı

        ABD'de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde, antisiyonizmin antisemitizmle eşit olduğunu iddia eden bir maddenin de yer aldığı sembolik karar tasarısı kabul edilirken, tasarıya Filistin destekçisi gruplardan tepki geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 20:51 Güncelleme: 06.12.2023 - 20:51
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        ABD'de 'antisiyonizm, antisemitizme eşittir' tasarısı
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        Yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan tasarıya ilişkin oylamada 311 evet oyuna karşılık 14 hayır oyu kullanılırken, 92 Demokrat ise çekimser kaldı.

        Antisiyonizmin antisemitizm ile eşit olduğu savına yer verilen tasarıda, ABD’de ve dünyanın farklı ülkelerinde yükselen Yahudi karşıtlığına dikkat çekilirken, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırılar tasarının merkezinde yer aldı.

        Herhangi bir yasal bağlayıcı bulunmayan tasarı, Temsilciler Meclisinin İsrail’e güçlü desteğini ortaya koyarken, tarihsel olarak birbirinden farklı unsurlar olan antisiyonizm ile antisemitizmin birbirine eşit kavramlar olarak tanımlanması tepki çekti.

        DEMOKRATLARDAN VE FİLİSTİNLİ GRUPLARDAN TASARIYA TEPKİ

        Bu arada, tasarı için hayır veya çekimser oy kullanan bazı Demokrat üyeler, tasarıya tepki gösterdi.

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        Filistin asıllı Demokrat üye Rashida Tlaib, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail yönetiminin ve Netanyahu'nun aşırılıkçı politikalarına karşı çıkmak antisemitizm değildir." değerlendirmesini yaptı.

        Bir diğer Demokrat üye Pramila Jayapal ise antisiyonizm ile antisemizimin birbirinden ayrı şeyler olduğunu ve bunları eşitlemenin çok tehlikeli bir yorum olduğunu vurguladı.

        ABD merkezli MPower Change ile ABD Filistin Toplumu Ağı ve Barış İçin Yahudilerin Sesi gibi Filistin'e destek veren birçok grup da tasarıya tepki gösterdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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