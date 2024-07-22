ABD'de başkan adaylığı tartışılan Harris, İsrail'le geleneksel güçlü ilişkileri savunuyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilip adaylık için destek verdiği Kamala Harris, mevcut ABD Başkanı'nın İsrail çizgisinin dışına çıkmamaya özen gösterdi.

Harris, ABD'nin, İsrail'e güvenlik konusunda verdiği güçlü ve sarsılmaz desteğin savunucuları arasında yer alırken, 7 Ekim 2023 sonrasında da bu tutumunu devam ettirdi.

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İsrail'le geleneksel güçlü ilişkileri savunan Harris'in söylemleri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının tırmandığı ve Biden yönetiminin Netanyahu'yu üstü örtülü şekilde eleştirdiği dönemle birlikte nispeten farklılaştı.

Hamas'ın, 7 Ekim 2023'te Gazze'den başlattığı saldırı ve ardından İsrail'in Gazze'de katliamlara yol açan şiddetli saldırıları sonrası Harris, Biden ve kendisinin, İsrail ve halkına bağlılıklarını çok ciddiye aldıklarını, onları destekleyeceklerini ve kendilerini savunmaları için gerekenleri sağlayacaklarını söyledi. REKLAM Harris, şubatta düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda, ABD dış politikasının genel söyleminde yer alan iki devletli çözümü desteklediğini dile getirerek, bunun küresel sistemdeki İsrail ve Filistin'in barış ve güvenliği için bir yol olduğunu ifade etti.

Harris, uluslararası alanda İsrail saldırılarının neden olduğu infialin ABD yönetimi üzerindeki baskısının artmasıyla beraber mart ayında yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani duruma dikkati çekerek, insanların açlıktan öldüğünü ve İsrail'in, insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştığından daha emin olması gerektiğini ifade etti. CBS News'e verdiği röportajda Harris, İsrail hükümeti ile İsrail halkı arasında bir ayrım yapılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, hem İsrail halkı hem de Filistinlilerin eşit derecede güvende olmayı hak ettiğini dile getirdi.

İsrail hükümetinin Refah bölgesine büyük bir saldırıya hazırlandığı dönemde Harris, martta ABC News'e yaptığı açıklamada, "Refah'ta herhangi bir büyük askeri operasyon büyük bir hata olur. Haritaları inceledim, insanların gidebileceği hiçbir yer yok ve Refah'taki 1,5 milyon insana bakıyoruz çünkü oraya gitmeleri söylendi." ifadelerini kullandı. REKLAM Nisanda İran'ın İsrail'e yaptığı saldırının ardından Harris, İsrail'in güvenliği için ABD'nin sarsılmaz desteğini vurgulayarak, bu tür saldırılara karşı İsrail'in yanında olduklarını dile getirdi.

Haziranda verdiği bir röportajda, ABD'de Gazze için yapılan protestoların "insani duyguların nasıl olması gerektiğini gösterdiğini" söyleyen Harris, protestocuların bazı açıklamalarını "tamamen reddetse" de söylemlerinin arkasındaki duyguları anladığını aktardı. Harris'in bu hafta ABD'yi ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. EŞİNİN İLGİ ALANI ANTİSEMİTİZM 2014'te Harris ile evlenen avukat Doug Emhoff, ABD'ye göç eden Polonya Yahudisi bir ailenin torunu. Emhoff, eşi Harris'in 2021'de Beyaz Saray'a adım atmasıyla aktif avukatlığı bırakarak ülkede artış gösterdiğini söylediği antisemitizm konusuna odaklandı ve Yahudi topluluğuyla etkileşimi arttı.