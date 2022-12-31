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Haberler Dünya Saniye saniye kamerada... Son dakika: ABD'de bir kişi 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı - Güncel haberler
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ABD'de bir kişi 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı

ABD'de Oregon polisi, 3 yaşındaki bir kızı tren raylarına ittiği iddiasıyla bir kadının tutuklandığını söyledi.

Saniye saniye kamerada... Son dakika: ABD'de bir kişi 3 yaşındaki çocuğu tren raylarına attı - Güncel haberler
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ABD basınında yer alan habere göre, Portland'ın Gateway Transit Center MAX platformunda annesinin yanında durup trenin gelmesini bekliyordu.

Multnomah İlçe Bölge Savcılığı'na göre, anne-kızın arkasında oturan 32 yaşındaki Brianna Lace Workman adlı kadın aniden ayağa kalktı ve 3 yaşındaki çocuğu bir anda tren raylarına itti. Küçük çocuk önce çarptı ve ardından yüz üstü raylara düştü.

Multnomah İlçe Bölge Savcısı Mike Schmidt yaptığı açıklamada, "Çocuk, tren raylarından hızlı bir şekilde kurtarılmadan önce metal raylara yüz üstü düştü" diye konuştu.

Schmidt, yürümeye başlayan çocuğun daha sonra şiddetli bir baş ağrısından şikayet ettiğini ve alnında küçük kırmızı bir işaret olduğunu ancak durumunun iyi olduğunu belirtti.

32 yaşındaki Brianna Lace Workman, birinci derece darp teşebbüsü, üçüncü derece darp teşebbüsü, toplu ulaşıma müdahale, ikinci derece düzensiz hareket ve başkasını tehlikeye atma suçlarından Perşembe günü adliyeye sevk edildi.

* Haberin görseli Twitter videosundan servis edilmiştir.

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