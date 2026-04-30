ABD'de büyüme beklentinin altında
ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 büyüdü
ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2 büyüdü. Bu oran, geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,5’lik büyümeye kıyasla belirgin bir toparlanmaya işaret ederken, ekonomistlerin yüzde 2,3 seviyesindeki beklentisinin ise altında kaldı.
İlk çeyrek verileri, ABD ekonomisinin İran ile yaşanan savaş öncesinde görece güçlü bir zemine sahip olduğunu ortaya koydu. Daha yüksek vergi iadelerinin, akaryakıt fiyatlarındaki ilk artışın etkisini kısmen dengelediği değerlendirildi.
Öte yandan, ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı ve dokuzuncu haftasına giren savaşın ekonomik etkilerinin giderek belirginleştiği ifade ediliyor. Ekonomistler, çatışmanın uzaması halinde ABD ekonomisi üzerindeki baskının artacağı görüşünde birleşiyor.