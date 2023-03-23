ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser Türk yetkililere iade edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser Türk yetkililere iade edildi

ABD'de ele geçirilen Anadolu'ya ait 12 tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu mahkeme kararıyla Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildi

ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser Türk yetkililere iade edildi
AA

Uzun süren davalar sonucu Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılan tarihi eserler, Manhattan Bölge Savcılığı ofisinde New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu törenle iade edildi.

AA'nın haberine göre Başkonsolos Özgür, törende yaptığı konuşmada New York Bölge Savcısı Alvin Bragg ve İç Güvenlik Soruşturma Bürosu ajanlarına teşekkür etti.

Özgür, "Kültürel ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele alanında son yıllarda yakaladığımız işbirliğini takdirle karşılıyorum. Manhattan Bölge Savcılığı, İç Güvenlik Soruşturmaları ekibi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında kurulan istikrarlı ve sorunsuz iletişimle verimli sonuçlar elde ediyoruz" diye konuştu.

Tarihi eserler konusundaki ortak çalışmaların Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğini güçlendirdiğini ifade eden Özgür, aynı zamanda kültürel varlıkların kaçakçılığıyla mücadele eden küresel toplum için de ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

New York Bölge Savcısı yardımcıları Matthew Bogdanos ve Lisa DelPizzo da konuşmalarında, söz konusu tarihi eserlerin tespit edilip ait olduğu topraklara iade edilmesinden mutlu olduklarını, bu konuda Türkiye ile yakın çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Eserlerin sergilendiği salonda yapılan konuşmalar sonrası Başkonsolos Özgür ve DelPizzo tarafından atılan imzalarla devir teslim işlemleri tamamlandı.

ESERLER TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİYOR

New York Kültür Ataşeliği yetkilileri, Burdur, Konya, Şanlıurfa, Çanakkale, Manisa, Antalya ve Doğu Anadolu gibi Türkiye'nin farlı bölgelerine ait 12 değerli tarihi eserin THY Kargo ile Türkiye'ye gönderileceğini belirtti.

Yetkililer, iade edilen eserler arasında bulunan Burdur'un Boubon Antik Kenti'ne ait bronz Septimus Severus heykelinin ise ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

ABD'de ele geçirilerek Türk yetkililere teslim edilen tarihi eserlerin listesi şöyle:

"Tunç boğa arabası (2 adet), Roma dönemi askeri diploma, Neolitik Hacılar Ana Tanrıça figürü, Urartu dönemi terakota vazo, Roma dönemi bronz büst taçlı erkek başı, Killia tipi mermer idol, Hydai Antik Kenti kökenli oinokhoe, Çatalhöyük kökenli taş heykelcik, Roma dönemi tetrarkh heykel başı, Perge Tiyatrosu'ndan heykel başı, Bubon bronz kol ve Septimius Severus heykeli."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramazan’da tüketilmesi gereken 10 besin
YAŞAM Ramazan’da tüketilmesi gereken 10 besin
Ramazan tatlısı: Tahinli pide
YAŞAM Ramazan tatlısı: Tahinli pide
Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 22 Mart Çarşamba! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, tıkla, öğren!
YAŞAM 22 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Şans Topu sonuçları açıklandı 22 Mart 2023 Çarşamba! Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı!
YAŞAM 22 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı
Filmlerin çekildiği Yeşilyurt'ta 90 konak depremlerde hasar gördü
YAŞAM Filmler çekilmişti... 100 konaktan 90'ı hasarlı!
'Dünyanın en yalnız gorili' için başlatılan imza kampanyası 120 bini buldu
YAŞAM 'Dünyanın en yalnız gorili' için imza kampanyası!
Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya Nehri'nin doğduğu yer!
YAŞAM Berraklığıyla göz kamaştırıyor... İşte Sakarya ...
Nevra İsminin Anlamı Nedir? Nevra İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Nevra İsminin Anlamı
Sinan İsminin Anlamı Nedir? Sinan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Sinan İsminin Anlamı
Göçmen kuşlar, depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapıyor
YAŞAM Depremin yıktığı Hatay'dan Türkiye'ye giriş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.