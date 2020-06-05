AA

Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis kentinde anma töreni düzenlenirken, New York ve Washington başta olmak üzere çok sayıda eyalette protestolar devam etti.

New York'ta Harlem'deki göstericiler, protestolara Floyd'a saygı amaçlı takım elbiselerle katıldı. AA'nın haberine göre; Brookyln'de ise binlerce gösterici, alanda olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu yuhaladı.

Dün sokağa çıkma yasağının ardından polisin göstericilere müdahalesine tepki gösteren protestocular, de Blasio'ya istifa çağrısı yaptı.

Bir grup gösterici de de Blasio'nun evinin önünde toplandı ve sloganlar attı. New York'ta, alınan önlemler kapsamında çok sayıda helikopter uçması ise dikkati çekti.

46 yaşındaki George Floyd, geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.