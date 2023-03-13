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ABD'de göçmen botu alabora oldu

ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentinin Blacks Sahili'nde göçmen botu alabora oldu. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti

ABD'de göçmen botu alabora oldu
AA

ABD'nin California eyaletindeki San Diego kentinin sahilinde yaklaşık 15 kişinin içinde bulunduğu tahmin edilen bir göçmen botunun alabora olduğu bildirildi.

San Diego Polis Departmanının yaptığı açıklamaya göre, söz konusu olay, "Blacks Sahili"nde meydana geldi ve 8 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmaları, yoğun sis altında dün gece başlatıldı. Sisin çalışmaları engellemesi nedeniyle helikopter uçuşları da gerçekleştirilemedi.

Kurtulan kadınlardan biri, alabora olan göçmen botunun Meksika'dan geldiğini söyledi.

ABD'YE GÖÇ

ABD'ye genellikle Güney Amerika üzerinden gelen göçmenler, Meksika'yla olan kara sınırını kullanarak geçiyor.

California Kamu Politikası Enstitüsüne göre, sadece California'da, eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan 11 milyon yasa dışı göçmen bulunuyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Meksika sınırında durdurulan düzensiz göçmenlerin sayısının, Aralık 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 251 bin 487 olduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Ocak'ta Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan göçmenlerin, acil insani gerekçelerle, geçici süre ülkede kalmasına izin veren karar kapsamında ABD'ye alınabileceğini söylemişti.

Biden, bu çerçevede ayda yaklaşık 30 bin göçmenin kabul edileceğini belirterek, göçmenlerin çevrim içi başvuru yapmaları, uçak biletlerini ödemeleri ve finansal sponsor bulmaları halinde 2 yıl ülkede yaşamalarına ve çalışmalarına izin verileceğini açıklamıştı.

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