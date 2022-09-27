ABD'de 'Ian Kasırgası' alarmı: Hayatımız boyunca görmediğimiz bir şey

Kasırganın saatte 185 km hızla ilerlediği belirtilirken, ABD 'de de önlemler artıyor. Kasırganın gün içerisinde Küba'yı vurması, Çarşamba ve Perşembe içerisinde de Florida'ya ulaşması bekleniyor.

Ulusal Hava Servisi, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm gözler Karayip Denizi'nin batısında bu sabah erken saatlerde kasırgaya dönüşen ve bu gece batı Küba yakınlarında büyük bir kasırgaya dönüşebilecek olan Ian'da. Kasırga nedeniyle, yaşamı tehdit eden fırtına dalgası, hortum, kuvvetli rüzgarlar, şiddetli yağmur, sel ve hortumlar Florida eyaletinin bu hafta göreceği etkilerden sadece birkaçı." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji uzmanları kasırganın saatte 160 km ile 185 km hız ile uzun zamandır benzeri görülmemiş bir hıza ulaşmasını beklediklerini duyurdu.

"BU DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜMÜZ BİR ŞEY DEĞİL"

Tahminler üzerinden kategori hızına dair önlemler alınsa da Florida'nın batısındaki Tampa bölgesinin 1921'den bu yana ilk kez doğrudan kasırgaya maruz kalabilir, bunun da yıkıcı olmasından endişe ediliyor.

Ulusal Hava Servisi'nin Tampa Ofisi'nden meteoroloji uzmanı Rick Davis CNN'e yaptığı açıklamada "Bizi doğrudan vuran son kasırga yaklaşık 100 yıl önceydi.Hayatı boyunca Florida'da olanlar dahil herkese bunun daha önce hiç görmediğimiz bir şey olduğunu sürekli olarak söylüyorum. Bu yüzden bunu ciddiye almalıyız" dedi.