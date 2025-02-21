ABD'de iki uçak havada çarpıştı: 2 ölü

ABD'nin Arizona eyaletinin güneyinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'ndan (NTSB) yapılan açıklamaya göre, Marana Bölgesel Havalimanı yakınlarında bir Cessna 172S ve Lancair 360 MK II tipi uçak havada çarpıştı.

Marana polisi, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtilerek, "Marana Bölgesel Havalimanı'nda iki adet küçük uçağın karıştığı bir olay meydana gelmiştir. Trajik bir şekilde iki kişi hayatını kaybetmiştir. NTSB ve FAA olayı aktif olarak soruşturmaktadır. Soruşturmayı NTSB yürütecek olup, daha sonraki güncellemeler kendileri tarafından sağlanacaktır" denildi.

PEŞ PEŞE UÇAK KAZALARI

ABD'de 30 Ocak'ta Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nda askeri helikopterle American Airlines yolcu uçağı havada çarpışmış, 67 kişi hayatını kaybetmişti. Philadelphia şehrinde ise 1 Şubat'ta ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi, Alaska'da 7 Şubat'ta küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. 11 Şubat'ta Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda pistten çıkan özel jetin park halindeki başka bir jete çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.