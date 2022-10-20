AA

National Association of Realtors (NAR), eylül ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, eylülde mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 1,5 azalarak 4,71 milyona düştü.

Düşüşünü 8'inci aya taşıyan ikinci el konut satışlarının 4,7 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen ikinci el konut satışları, ağustosta da yüzde 0,8 azalışla 4,78 milyona gerilemişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 23,8'lik azalış gösterdi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları ise eylülde yıllık bazda yüzde 8,4 artarak 384 bin 800 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının yüzde 6'yı aştığına işaret ederek bunun konut sektörünü etkilediğini belirtti.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,94 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.