ABD'de internetten 3D silah indirme yasağı kalktı

ABD Adalet Bakanlığı, internet üzerinden üç boyutlu yazıcıyla silah yapılabilmesine ilişkin yasağı kaldırdı.
Silahın üreticisi Defense Distributed adlı şirketle bakanlık arasındaki dört yıllık hukuk mücadelesi sonunda, silahın nasıl yapılacağını gösteren şemanın tekrar internette yayımlanmasına izin çıktı.
Üç boyutlu yazıcıyla ilk silah 2013'te yapılmıştı. Silahın yapımına ilişkin taslak internette 100 bin kezden fazla indirildi. Ancak hükümet daha sonra bunun siteden kaldırılmasına karar verdi.
Kararda bunun, ne tür askeri malzemelerin ihraç edilebileceğiyle ilgili kuralları düzenleyen silah kaçakçılığını önlemeye yönelik uluslararası anlaşmaya aykırı olduğunu savunulmuştu.
Defense Distributed, Amerikan Anayasası'nda bireylerin silaha sahip olma hakkı olduğuna vurgu yapan Second Amendment Foundation (SAF) adlı dernekle işbirliği yaparak Dışişleri Bakanlığı'na dava açtı.
Amerikan Adalet Bakanlığı, dava sonunda Amerikalıların "silah yapımına ilişkin teknik verilere erişim, bunları tartışma ve silah çoğaltma hakkına sahip olduğuna" hükmetti.
'Kayıt dışı silahlar artacak'
Hükümet ayrıca şirketin mahkeme masraflarını ödemeyi kabul etti.
SAF'ın kurucusu Alan M. Gottlieb, "Karar ifade özgürlüğü için bir zafer ve silahları yasaklama lobisi için ağır bir darbe" dedi.
Şirket, 1 Ağustos'tan itibaren silah yapımına ilişkin şemayı tekrar internet sitesinde yayımlayabilecek. Defense Distributed, bu tarihte "internetten silah indirme çağının başlayacağını" duyurdu.
Yasağa destek verenler, internetten indirilecek tabancaların kayıt dışı silahların sayısında artışa neden olacağını söylüyor.
Bu silahların internetten indirme maliyetinin 250 dolar olduğu belirtiliyor.
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