ABD'de kimyasal üretim yapan fabrikadaki yangın söndürülemiyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'nin Illinois eyaletinde kimyasal madde üretilen bir fabrikada 15 Haziran'dan meydana gelen yangın sırasında şiddetli patlama meydana geldi. Yetkililer halen yangının kontrol altına alınmadığını açıkladı.



ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Rockton'da dün gres yağı, metal işleme sıvıları ve temizleyicilerin üretildiği bir tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Tesisteki kimyasallar nedeniyle alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Rockton İtfaiye Şefi Kirk Wilson yangının çıktığı gün söndürme çalışmalarının birkaç gün süreceğini belirtmişti. Wilson dün yaptığı açıklamada, yangınla mücadele etmek için büyük çaba sarf ettiklerini, daha büyük pompalara ve daha büyük dağıtım kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

Yangın devam ederken büyük bir patlama meydana gelmiş, kameralara saniye saniye yansıyan patlama anında tesisten alev topu yükseldiği görülmüştü.