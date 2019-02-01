Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşayan ABD’de etkili olan kutup soğukları nedeniyle ülke genelinde ölü sayısının 12’ye yükseldiği aktarıldı. Soğuk hava nedeniyle tren ve uçak seferlerinin iptal edildiği, birçok bölgede hayatın durma noktasına geldiği belirtildi. Özellikle ABD'nin orta batı kesimlerinin dondurucu soğuklara teslim olduğu ifade edilirken sokaklarda yaşayanlar için de alınan önlemlerin artırıldığı kaydedildi.





Kutup soğukları nedeniyle Ontario Gölü’ne dökülen Niagara Şelaleleri, New York ve New Jersey arasındaki tarihi Hudson Nehri, Chicago eyaletinde Midwest, Minnesota eyaletinin Minneapolis Nehri’nin tamamen donduğu görüldü. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, yaptığı açıklamada ölümcül soğukların iki gün daha etkili olacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.



ABD Posta Servisi, iki gün Kuzey ve Güney Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Chicago, Minnesota ve Illinois eyaletleri dahil olmak üzere birkaç Orta batı eyaletlerinde posta hizmetlerini durdurdu.

Avustralya'nın Adelaide kentinde hava sıcaklığı 46,2 dereceyi bularak, 1939 tarihli rekorun üzerine çıktı. BBC Türkçe, iki ülke arasındaki sıcaklık farkının 100 dereceyi bulduğunu belirtti.

Alice Springs'te de son iki haftadır hava sıcaklığının 42 derecenin üzerinde seyrettiği, bunun ocak ayı ortalamasının 6 derece üzerinde olduğu belirtildi.

Meteorologlar, iklim değişikliği sebebiyle hava sıcaklıklarının daha da artacağını söylüyor.

Sıcak hava dalgasının büyük ölçüde iç kesimleri etkilediği ve sıcaklığın Güney Avustralya'nın Tarcoola kasabasında salı günü 49 derece kaydedildiği belirtilmişti.