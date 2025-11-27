Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de savcı, Trump'ın Georgia'daki "seçimlere müdahale" davasını sonlandırdı | Dış Haberler

        ABD'de savcı, Trump'ın Georgia'daki "seçimlere müdahale" davasını sonlandırdı

        ABD'de 2020 başkanlık seçim sürecinden bu yana Trump'ın Georgia'daki seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik girişimleri iddiasıyla devam eden dava, davaya atanan yeni savcı tarafından sonlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:54 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın Georgia'daki "seçimlere müdahale" davası sonlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'nin Georgia eyaletinde Başkan Donald Trump ile bazı danışmanlarının "seçimlere müdahale" gerekçesiyle suçlandığı dava, davaya atanan yeni savcı tarafından sonlandırıldı.

        ABD'de 2020 başkanlık seçim sürecinden bu yana Trump'ın Georgia'daki seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik girişimleri iddiasıyla devam eden dava, yeni savcı Pete Skandalakis tarafından sonlandırıldı.

        Görevi kısa süre önce, hakkında soruşturma yürütülen Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis'ten devralan Skandalakis, bugün mahkemeye sunduğu dilekçede "davayı daha fazla sürdürmemeye karar verdiğini" açıkladı.

        Willis, Trump aleyhindeki davayı yürütmek için seçtiği özel savcıyla yaşadığı romantik ilişki nedeniyle "davayı siyasileştirdiği" suçlamasıyla karşı karşıya kalmış, daha sonra görevinden alınmıştı.

        20 Ocak 2025'te yemin ederek ikinci kez ABD Başkanı olan Trump'ın, başkan olduğu süre boyunca aleyhindeki yasal işlemlerin ilerlemesi olası görünmüyordu. Ancak, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows da dahil olmak üzere diğer 14 kişi hakkındaki seçimlerle ilgili yargı süreci halen devam ediyor.

        Trump'a açılan Georgia'daki dava

        Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

        98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a, aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

        Trump, hakkındaki dava nedeniyle Başsavcı Willis'i "radikal sol bölge savcısı" sözleriyle eleştirmiş, "Willis, cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu cadı avı, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı koordinasyon içinde." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

        ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi de Willis hakkındaki "uygun olmayan romantik ilişki" iddiaları hakkında inceleme başlatarak, Willis'ten bu konuda ve Trump davasını kapsayan hususlarda belge talebinde bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Peş peşe acı haber... Ebru'ya da kıydılar!
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara ve Ege için sağanak ve lodos alarmı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"